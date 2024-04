Verdens to største hydrogenferjer bygges i Norge

Hydrogenproduksjon i Bodø:

Hydrogen regnes som en viktig energibærer for å lykkes med klimamålene, men det finnes ingen storskala produsenter av hydrogen i Norge i dag.

Torghatten Nord blir den første store innkjøperen av hydrogen i Norge, og bidrar slik med utbygging av infrastruktur og industri for hydrogen.

GreenH skal bygge et av Europas største grønne hydrogenanlegg i Bodø, som skal forsyne Lofotferjene med drivstoff.

KPB har gjennomført en ringvirkningsanalyse av hydrogenfabrikken i Bodø, som viser at anlegget kan bety opp mot 400 årsverk i Bodø-regionen i driftsperioden.

Fakta om prosjektet:

Blir verdens største hydrogenskip med den største hydrogeninstallasjon om bord i fartøy. Det skal installeres 6400 kW brenselceller per fartøy med tilhørende systemer. Hydrogen lagres i komprimert form.

Fartøyet er multihybrid, hvor hydrogen-elektrisk er primærmode, og diesel-elektrisk er sekundærmode. I tillegg kan fartøyet opereres rent elektrisk og på kun diesel. Det vil også være mulig å kombinere driftsmodus, hvor en kan operere hydrogen-diesel-elektrisk.

Kravet i kontrakten med Statens Vegvesen er 85 prosent drift på hydrogen fra brenselceller. Det som avgjør hybridgraden er først og fremst tilgjengelig bunkringstid på sommeren. Foreløpig beregninger indikerer at vi vil ligge på rundt 90 prosent hydrogendrift.

Det er i samarbeid med Hyex gjennomført omfattende sikkerhetsanalyser for hydrogensystemet ombord, for å sørge for at ferjene blir like sikre som moderne dieselferjer.

Hovedutfordringene i prosjektet er å designe tekniske løsninger som kan håndterer størrelsen på hydrogenforbruket om bord og nødvending bunkringshastighet som skal til for å bunkre tilstrekkelig hydrogen.

Det er også gjort omfattende modellforsøk av nytt skrogdesign for å sikre lavt energiforbruk og god rulledemping i det tøffe havområdet som Ytre Vestfjorden.

Konsept og design er utvikla av The Norwegian Ship Design Company i Førde, i tett samarbeid med Torghatten Nord, og er av typen NSD 120Cfb.

Ferjene er designet i Norge, av The Norwegian Ship Design Company, og det meste av teknologien utvikles i Norge. Installasjon, kommisjonering og ferdigstilling utføres i Norge ved Myklebust Verft.

SEAM er systemintegrator og ansvarlig for leveranse av brenselceller, batterier, kraftelektronikk, power- og automasjonssystem og sikkerhetssystem for hydrogen (ESD-system).

Lloyd’s Register er verdens eldste maritime klasseselskap og har gitt prinsippgodkjenning av planene for prosjektet.

Selskapets står for den tekniske ekspertisen som gjør det mulig utstede nødvendige sertifikater og sikkerhetsklareringer for skip.

Kontrakten mellom Statens Vegvesen og Torghatten Nord er på fem milliarder kroner over 15 år.

I kontrakten med Statens Vegvesen er det krav om at minimum 85 prosent av energien til framdrift kommer fra grønt hydrogen.

Fartøyene er designet for 100 prosent nullutslippsdrift.

Statens Vegvesen har beregnet at hydrogenferjene til sammen vil bidra til å kutte 26 500 tonn CO 2 hvert år, eller utslippet fra cirka 13.000 dieselbiler.

– Hos Myklebust fant vi et miljø med høy kompetanse til en bærekraftig pris. Jeg er stolt av at vi får det til i Norge, fordi dette er et stort løft for det norske teknologi- og verftsmiljøet. Sammen med myndighetene er vi i ferd med å sette standarden for en helt ny klasse med skip, med et innovasjons- og klimaprosjekt i verdensklasse, sier Marius Hansen, administrerende direktør i Torghatten Nord.Myklebust Verft holder til i Gursken sør for Ålesund. Kontrakten for bygging av de 117 meter lange ferjene betyr oppbemanning og høy aktivitet ved verftet i overskuelig framtid.– Vi er svært fornøyde med å ha kommet i mål med en avtale om å bygge verdens største hydrogenskip, i nært samarbeid med rederiet. Vi vil sammen med den maritime klynga i Norge utvikle ny kunnskap, sikre arbeidsplasser og kunne ta inn flere lærlinger med dette oppdraget. Det blir spennende å levere noe ingen har gjort før oss, sier Leiv Sindre Muren, administrerende direktør i Myklebust Verft.Samferdselsministeren er fornøyd med at oppdraget med å bygge hydrogenferjene går til et norsk verft.– Jeg vil gratulere Torghatten Nord og Myklebust Verft med en viktig avtale for norsk maritim næring. Regjeringen er opptatt av bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, innovasjon og lokale ringvirkninger i våre kontrakter. Avtalen viser at norske skipsverft er konkurransedyktige, og den vil bidra til å bygge mer kompetanse innen nullutslippløsninger, sier samferdselsminister John-Ivar Nygård.Passasjertrafikk med hydrogen over en så lang og krevende strekning er ikke utført noe annet sted i verden. Designet og de tekniske løsningene skal ivareta alle sikkerhetsaspektene for ferjer som går langt i værutsatt farvann.– Det er ingen andre maritime hydrogenprosjekter internasjonalt som er i nærheten av skalaen og ambisjonene i dette prosjektet. Vi har derfor prioritert å bruke noe tid på å bygge et lag av norske leverandører med mål om å frakte lokalbefolkning, næringsliv og turister på en trygg, effektiv og komfortabel måte. Det går på design, sikkerhetssystemer, hydrogenproduksjon, og nå bygging av fartøyene. Det har vært spesielt krevende å få dette på plass i et marked preget av krig og usikkerhet i Europa, sier Hansen i Torghatten Nord.Ferjene vil bli levert fra Myklebust Verft i løpet av 2026. Leverandørene av design, teknologi, utrustning og hydrogen i prosjektet er norske, og prosjektet har også tett samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og klasseselskapet Lloyd’s Register for å utvikle prosedyrer og sikkerhetsstandarder for en helt ny type ferjer.– Når vi bygger to store skip fullspekket med ny teknologi, er det ønskelig at prosjektet er grundig gjennomarbeidet før kontrakten med verftet signeres. Nå har vi lagt et godt fundament for å lykkes med ambisjonene i prosjektet, sier Hansen.Et prosjekt som dette har store ringvirkninger, og er viktig for mange andre bedrifter.Bedriften Seam er teknologileverandør til hydrogenfergene, og. adm.dir. Gunvald Mortvedt sier i en kommentar at dette er en nyhet av avgjørende betydning for norsk maritim industri:– Dette er en nyhet av avgjørende betydning for norsk maritim industri. Det er anerkjennelse til den kompetansen og innovasjonsevnen som finnes. Ved at vi nå er flere norske leverandører i verdikjeden, vil industriens konkurransekraft internasjonalt ytterligere styrkes. Dette er et prosjekt som allerede følges tett av aktører fra hele verden og ved at vi sammen bygger ny kompetanse og erfaring, vil åpne spennende eksportmuligheter, sier han.