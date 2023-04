- Vi vil gi deg jobb

Det tette samarbeidet mellom den maritime klyngen og NTNU i Ålesund vil kunne gi høstens nye skipsdesignstudenter en kick start på veien videre fra studiet. Foto: NTNU

En ny og unik intensjonsavtale er inngått mellom NTNU i Ålesund, Ulstein Group, Sirius og VARD, som kan gi skipsingeniører sin første jobb etter endte studier.



«Første jobb intensjon» er et virkemiddel som klyngen og NTNU i Ålesund nå tilbyr studenter som begynner i 2023 og fullfører i 2026. Ordningen forutsetter at studentene samarbeider med bedriftene gjennom studiet og fullfører bachelorgraden uten forsinkelse. Intensjonen om jobb gjelder i 6 måneder, men målet er naturligvis fast ansettelse.



SKIPSINGENIØR – MARITIM NERVE

- Det tette samarbeidet mellom den maritime klyngen og NTNU i Ålesund vil kunne gi høstens nye skipsdesignstudenter en kick start på veien videre fra studiet, sier instituttleder ved NTNU i Ålesund, Hans Petter Hildre.



Vinduet for å søke seg til maritime studier ved NTNU i Ålesund lukkes 15. april, så Hildre oppfordrer ungdom som står på terskelen til å søke seg inn i den maritime næringen om å søke nettopp dette.



- Skipsingeniøren er nerven i den maritime bransjen og står helt sentralt i å ta vare på og videreutvikle mulighetene i havrommet, lokker instituttlederen for havromsoperasjoner.



SPYDSPISS

Cathrine Kristiseter Marti, konsernsjef i Ulstein Group ønsker intensjonsavtalen velkommen, og skal sammen med Sirius og VARD samarbeide om å tiltrekke seg talentene som kommer fra NTNU i Ålesund.



- De maritime næringene er blant Norges største eksportindustrier, og den norske maritime klyngen er en spydspiss for å nå målet om nullutslipp, forklarer Marti.



Nå trenger hun og den maritime klyngen i regionen påfyll av kvalifisert arbeidskraft, og har inngått et unikt samarbeid om å finne morgendagens arbeidstakere.



UNIK

- Klyngen er unik i verdenssammenheng, blant annet for den store graden av nyutvikling og innovasjon. Dette henger sammen med slagordet til klyngen: «vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må». Skipsdesignere, verft og leverandører arbeider her sammen, på tvers av selskap, for å utvikle fremtidens skip, forteller hun videre.



«Første jobb garanti» er et virkemiddel som klyngen og NTNU i Ålesund nå tilbyr studenter som begynner i 2023 og fullfører i 2026. Ordningen forutsetter at studentene samarbeider med bedriftene gjennom studiet og fullfører bachelorgraden uten forsinkelse. For studenter som ikke allerede har fått seg fast jobb, tilbyr derfor klyngen seks måneder jobb i en av bedriftene som er med i avtalen.



GÅR I FRONT

- Klyngen går nå i front med dette unike samarbeidet, hvor nyutdannede skipsdesignere får tilbud om jobb i en av bedriftene, forteller hun og legger til: -Ulstein er en av disse bedriftene, og vi trenger deg med på laget. Du starter ved å søke deg inn på studiet, oppfordrer konsernsjefen.