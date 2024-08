Viking Energy skriver historie

Eidesviks forsyningsfartøy Viking Energy blir det første fartøyet i verden som opererer med ammoniakkmotor. Illustrasjon: Eidesvik.

Eidesvik Offshore har kunngjort et banebrytende steg mot lavere utslipp, med nyheten om at offshore forsyningsfartøyet 'Viking Energy' vil bli utstyrt med en ammoniakk forbrenningsmotor. I 2026 vil fartøyet operere på ammoniakk for Equinor, med en reduksjon i klimagassutslipp på 70 prosent eller mer. Eidesvik Offshore



DET FØRSTE

Forsyningsfartøyet, som har vært på kontrakt med Equinor siden levering i 2023, vil legge om til ammoniakkdrift og bli det første fartøyet i kommersiell operasjon som bruker ammoniakk som hoveddrivstoff.

Ammoniakk anses som et lovende karbonfritt alternativ til fossile drivstoff for lengre overfarter, som forsyningsrutene i Nordsjøen. Viking Energy vil ta dette potensialet fra tegnebrettet til kommersiell bruk. I tillegg til å ha fartøyet på kontrakt, bidrar Equinor med finansiering av ombyggingen.



– Denne ombyggingen er muliggjort av støtte og investeringer fra Equinor. Vi er veldig glade for å samarbeide med en kunde som deler våre ambisiøse klimamål, i et prosjekt som kan bidra til å kickstarte en bredere bruk av ammoniakk i skipsfarten», sier administrerende direktør i Eidesvik Offshore, Gitte Gard Talmo.



BANEBRYTENDE

Viking Energy er allerede et banebrytende offshorefartøy med flere verdensrekorder på merittlisten. Ved levering i 2003 skrev skipet historie som verdens første offshorefartøy med LNG-drift. I 2016 ble fartøyet også det første skipet med “Battery Power» notasjon fra DNV. Gjennom «Apollo»-prosjektet vil fartøyet utstyres med en dual-fuel motor som kan gå på både ammoniakk og diesel.



Prosjektet har bestilt ammoniakkmotor og drivstoffsystem fra Wärtsilä.



– I flere tiår har Eidesvik hatt fokus på å redusere drivstofforbruket og investere i banebrytende teknologi for å redusere utslipp. Viking Energy har vært banebrytende innenfor dette arbeidet, og vi er stolte over at skipet nå vil ta industrien videre med ammoniakk, sier Talmo.



ET STERKT PARTNERSKAP

Viking Energy, som nylig ble tildelt ytterligere fem år med operasjon for Equinor til 2030, er forventet å operere på ammoniakk fra første halvdel av 2026. Wärtsilä vil levere ammoniakkteknologien, mens Breeze Ship Design leverer nødvendige skipsdesigntjenester. Klyngeorganisasjonen Maritime CleanTech har bidratt til å sikre prosjektet en tildeling på 5 millioner euro fra EU sitt Horizon Europe program.

– Samarbeid gjennom verdikjeden er en nøkkel for å lykkes med den grønne omstillingen. Ingen kan lykkes alene. Vi håper Apollo-prosjektet kan fungere som et eksempel på hvordan man bygger sterke partnerskap og jobber sammen for å oppnå felles mål, sier Talmo.



I tillegg til å få installert en ammoniakk forbrenningsmotor, er Viking Energy også demonstrasjonsfartøy i det EU-finansierte ShipFC-prosjektet der målet er å pilotere ammoniakkdrevne brenselceller.



Viking Energy er allerede et banebrytende offshorefartøy med flere verdensrekorder på merittlisten. Illustrasjon: Eidesvik.