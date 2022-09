Viking Polaris er levert

Vard

Vard er en av de store globale designere og skipsbyggere av spesialiserte fartøy.

Vard har hovedkontor i Norge, ca. 8.200 ansatte totalt, og driver skipsbyggingsanlegg i Norge, Romania, Brasil og Vietnam.

Gjennom sine spesialiserte datterselskaper utvikler Vard kraft- og automasjonssystemer, dekkshåndteringsutstyr og innkvarteringsløsninger for fartøy, og leverer design- og ingeniørtjenester til den globale maritime industrien.

Vards lange skipsbyggingstradisjoner, banebrytende innovasjon og teknologi kombinert med global virksomhet og merittliste i å bygge komplekse og svært tilpassede fartøy, har gitt oss gode skussmål fra industriaktører og gjort det mulig å bygge sterke relasjoner med våre kunder.

Majoritetsaksjonæren i Vard er Fincantieri Oil &Gas S.p.A., et heleid datterselskap av Fincanteri S.p.A. Med hovedkontor i Trieste, Italia. Fincanteri er et av verdens største skipsbyggingskonsern, og en global leder innen cruiseskipdesign og referanseaktør i alle høyteknologiske skipsbyggingssektorer.

Med over 230 års historie og mer enn 7000 skip bygget, har konsernet i dag et produksjonsnettverk på 18 verft som opererer på fire kontinenter og over 20.000 ansatte.

Viking Polaris er bygd på Vard Søviknes i Ålesund og Vard Tulcea i Romania. Skipet representerer en ypperlig og innovativ måte å utforske verdens mest fjerntliggende og unike destinasjoner på, og er utrustet for opplevelsescruise i polare strøk.Fartøyet er 205 meter langt og 23,5 meter bredt, spesielt designet og utviklet for ekspedisjoner i Antarktis og på de store innsjøene i Nord-Amerika. Fartøyet har plass til 378 gjester i 189 lugarer.– Sammen med søsterskipet Viking Octantis, er Viking Polaris et fantastisk og unikt skip som representerer innovasjon og utvikling av cruisesegmentet for både Viking og Vard, sier General Manager for forretningsområdet Cruise i Vard, Attilio Dapelo.–- Begge fartøyene er over 200 meter lange og er de største fartøyene Vard har bygd så langt. Skipene bekrefter nok en gang Vards evne til å bygge fartøy med høyeste standard for cruiseskip. Jeg vil takke alle involverte i prosjektet for engasjementet, og dedikasjon til oppgavene sine, og for at vi kan levere Viking Polaris på tid og med høy kvalitet. En spesiell takk til Viking for tilliten og for det gode, fruktbare og kontinuerlige samarbeidet gjennom hele design–- og byggeprosessen.Viking Polaris er et fartøy i polarklasse 6 og er isforsterket. Skipet har et lengre skrog, rett baug og toppmoderne stabilisatorvinger for å kunne gi behagelige reiser i fjernliggende strøk. U-tankstabilisatorer vil redusere rullingen betydelig når skipet ligger i ro.– Vi er stolte av å levere det andre isforsterkede ekspedisjonsfartøyet til Viking, sier verftsdirektør ved Vard Søviknes, Arnt Inge Gjerde.– Fartøyet er fantastisk, og med meget høy standard. Når det gjelder søsterskipseffekten –det at vi kan ta med oss synergiene fra det første fartøyet, er vi veldig fornøyde. Viking Polaris er utstyrt med det nyeste innen teknologi og automasjonssystemer, alle igangkjørt og testet av Vard i et meget nært samarbeid med Viking. Den interne kompetansen vår innen innovativ design og teknologi er utnyttet på våre verft gjennom alle trinnene i prosessen, og er en stor styrke som understøttet av eieren vår, Fincantieri.Vard signerte intensjonsavtalen (LOI) for de to cruiseskipene med Viking i april 2018. Kontraktene for fartøyene trådte i kraft i juli 2018.Viking Polaris ble levert fra Vard Søviknes 27. september 2022. Sjøsettingen fant sted ved Vard Tulcea i. juli 2021. Fartøyet kom til Vard Søviknes 22.. januar 2022 for videre utrustning, testing og ferdigstilling.Søsterskipet Viking Octantis ble levert fra Vard Søviknes 22. desember 2021.