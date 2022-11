Viking Polaris – største skip fra Vard

Viking fikk 27. september overlevert Viking Polaris som er selskapets andre spesialbygde ekspedisjonsskip. Skipet er utrustet ved Vard Søviknes, mens skroget er bygd ved Vard Tulcea i Romania. Ekspedisjonsskipet er designet av Vard Design og dette er bygg nummer 907 fra verftet på Sunnmøre.

Viking Polaris satte umiddelbart etter leveringen fart mot Amsterdam der ekspedisjonsskipet ble navngitt 30. september av gudmor Ann Bancroft, en av verdens fremste polfarere. Fra Amsterdam vil Viking Polaris gå til Sør-Amerika og videre til Antarktis for sin første sesong, før det reiser nordover til Great Lakes i USA og Canada for en rekke cruise der i løpet av våren og sommeren.

VIKINGS EKSPEDISJONSSKIP

De to nye Polar Class skipene til Viking som begge er bygd ved Vard Søviknes, Viking Octantis og Viking Polaris, kan ta imot 378 gjester i 189 lugarer og har et mannskap på 256 personer. Fartøyene er spesialbygde for ekspedisjoner, med en størrelse som er ideell når det gjelder sikkerhet og komfort på avsidesliggende destinasjoner. Med flere innendørs og utendørs visningsområder enn andre ekspedisjonsfartøyer, er gjestene så nært som mulig til den mest storslåtte naturen.

PANORAMAAUDITORIUM

Av attraksjonene om bord kan vi nevne The Aula som er et fantastisk panoramaauditorium inspirert av Universitetet i Oslo sin berømte seremonisal der utdelingen av Nobels fredspris tidligere skjedde. The Aula skal brukes til forelesninger, daglige orienteringer, dokumentarer og filmer og har gulv-til-tak-vinduer og 270 graders utsikt.

Finse Terrace er et utendørs salongområde like over havnivå med nedsenkede sitteplasser og lavastein varmekilder. Finse Terrace ble designet for å gi gjestene god komfort utendørs mens de nyter det dramatiske landskapet. Fince Terrace er oppkalt etter Finseplatået i Norge, der noen av de største polfarerne som Nansen og Amundsen trente til sine nord- og sydpolekspedisjoner.

INNENDØRS MARINA

The Hangar er en toppmoderne marina inne i skipet som gir enkel ombordstigning og ilandstigning av små ekspedisjonsbåter og annet utstyr mens passasjerene er i ly fra elementene.

The Science Lab er et stort område som er utviklet i samarbeid med University of Cambridge og Akvaplan-Niva og er designet for å støtte et bredt spekter av forskningsaktiviteter. Den er utstyrt med våte og tørre laboratoriefasiliteter der gjestene kan lære av og delta i meningsfull forsk-ning sammen med forskere.

STØRSTE FRA VARD

Viking Polaris er 205 meter langt og har en bredde på 23,5 meter og er det største fartøyet som er bygd av Vard så langt. Skipet er utstyrt med stabilisatorvinger, U-tank stabilisator, har et isforsterket skrog og har fått Polar Klasse 6. Bruttotonnasjen er på 30.114 tonn, nettotonnasjen på 9423 tonn og dødvekttonnasjen på 4059 tonn. Les hele omtalen her.

