Viktig for eksport av norsk sjømat

Norge og de andre EFTA-landene har i dag signert en historisk frihandelsavtale med Thailand. Avtalen vil gi så godt som alle varer fra Norge nulltoll inn i Thailand.



– Thailand er en av de raskest voksende økonomiene i Sørøst-Asia, og et viktig marked for norsk næringsliv. Denne avtalen vil gi norske bedrifter betydelig bedre markedsadgang og større forutsigbarhet i handelen med Thailand, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).



Samhandelen mellom Norge og Thailand har økt jevnt de siste årene, ikke minst som følge av sterk vekst i norsk sjømateksport. I 2023 var den totale handelen mellom Norge og Thailand på rundt 12 milliarder norske kroner. Med den nye frihandelsavtalen vil 83 prosent av handelen bli tollfritt fra ikrafttredelse. Etter 15 år vil 99,8 prosent av norsk eksport til Thailand være tollfri.



– Handelsavtaler er viktig for en liten og åpen økonomi som Norge, ikke minst i en tid hvor vi ser mange land bygger opp handelsbarrierene sine. Avtalen med Thailand føyer seg inn i en rekke med viktige handelsavtaler som er inngått det siste året, sier næringsminister Myrseth.



Bakgrunn om avtalen