Vil redde liv med empatisk redningsvest

Home Again er en redningsvest som er laget slik at fiskere faktisk har lyst til å bruke den. Nå blir Johan Møller tildelt DOGA-merket nykommer. Foto: Johan Møller

Han har designet en redningsvest som yrkesfiskerne faktisk får lyst til å bruke. Nå belønnes Johan Møller med DOGA-merket nykommer.



– Dette er noe jeg gleder meg like mye til hvert år. DOGA-merket nykommer lar oss ta pulsen på en ny generasjon med unge og ambisiøse designere og arkitekter, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA) i en pressemelding.



Han forteller at årets vinnere kommer med spennende og uventede løsninger på viktige samfunnsutfordringer.



– Her kan vi alle lære noe, sier Hjemdal.



DOGA-merket nykommer deles ut årlig til de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte innen design og arkitektur. Prisen løfter fram unge, visjonære forslag til fremtidens løsninger. Årets priser deles ut på DOGA 16. mars i Oslo. I år er det sju mottakere.



NEKTER Å BRUKE VEST PÅ SJØEN

På verdensbasis dør over 100.000 mennesker i fiskerirelaterte ulykker hvert år. Mange yrkesfiskere nekter å bruke redningsvest fordi den kommer i veien, vel vitende om at de neppe overlever dersom de faller i havet.



Dette ønsker Johan Møller å gjøre noe med. Men heller enn å bare lage et nytt produkt og håpe at det løser alle problemene, reiste designstudenten til Lofoten og ble med på sjarkfiske. Her observerte han arbeidet om bord på nært hold, han intervjuet en rekke fiskere og deltok på redningsøvelser.



Fiskerne forklarte at de ikke bruker vest fordi den kommer i veien. Flere fryktet at den skulle sette seg fast i maskiner og utstyr og dra dem over bord. Vesten kan også bli ødelagt når fiskerne jobber med kniv.



Innsikten Møller opparbeidet seg i nord, tok han med seg hjem igjen. Her laget han en rekke prototyper som er smalere i formen og mer behagelige å ha på. Da han endelig var fornøyd, tok han vesten med seg tilbake til Lofoten. Her ble den grundig testet av fiskerne.



«Som å ha på en t-skjorte,» utbrøt én av testpersonene. Fiskerne var stort sett svært fornøyde, men Møller noterte seg likevel en del ting som kunne bli bedre.



KUTTET STROPP, SATT INN KEVLAR

Resultatet er redningsvesten «Home Again», en slank, oppblåsbar redningsvest spesialdesignet for yrkesfiskere. Vesten er laget for å ikke hekte seg fast, og en større halsåpning gjør den mer behagelig å ha på. Utformingen er gjort slik at man slipper å ha en stropp mellom bena, og det slitesterke materialet kevlar sikrer mot knivkutt.



Vesten har fått navnet sitt etter en nyvinning av emosjonell art. På innsiden er det nemlig en lomme med plass til et bilde av noen fiskeren er glad i – noen det er verdt å komme «hjem igjen» til. Møller håper denne personlige tvisten vil overtale enda flere yrkesfiskere til å bruke redningsvest i fremtiden.



«EKSEMPLARISK DESIGNMETODIKK»

Juryen for DOGA-merket nykommer uttaler at «Home Again» er et resultat av eksemplarisk designmetodikk, og krysser fingrene for at prosjektet videreføres.



«Vi er imponert over hvor grundig studenten har gått til verks, og hvor langt han har kommet i arbeidet med å designe en oppblåsbar redningsvest spesielt for yrkesfiskernes behov. Det er høy kvalitet på prosjektet – hele veien fra feltstudier og intervjuer på bryggekanten til idéutvikling og nytenkende formgivning,» skriver juryen i sin vurdering.