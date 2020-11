Vil utvikle hydrogenferje til Oslo-København

Slik tenker DFDS og designselskapet Knud E. Hansen at den nye Oslo-København ferja skal bli. Illustrasjon DFDS/KNUD E. HANSEN

DFDS og flere partnere, blant annet Ålesund-selskapet Hexagon Purus, har søkt EU-støtte for utvikling av en ferje drevet av elektrisitet fra en hydrogenbrenselcelle som bare slipper ut vann. Ferjen er tenkt å trafikkere strekningen Oslo-København.



Grønt hydrogen til ferjen skal produseres av et offshore vindkraftdrevet elektrolyseanlegg i Stor-København, mens ferjen vil bli drevet av elektrisitet fra et hydrogenbrenselcellesystem som bare slipper ut vann og kan produsere opptil 23 MW.



–De største brenselcellesystemene i dag produserer bare en til fem MW, og utviklingen av slike storskala brenselcelleinstallasjoner for en elektrisk ferje er en monumental oppgave. Vi kan bare lykkes i partnerskap med selskaper som sammen kan mønstre noe av verdens beste ekspertise innen design, godkjenning, bygging, finansiering og drift av innovative fartøy, sier Torben Carlsen, administrerende direktør i DFDS i en pressemelding.



EUROPEISK PARTNERSKAP

Partnerskapet i prosjektet inkluderer DFDS, ABB, Ballard Power Systems Europe, Hexagon Purus, Lloyd’s Register, KNUD E. HANSEN, Ørsted og Danish Ship Finance.



–Sammen forventer vi å gjøre disse drivstofftypene og teknologiene kommersielt levedyktige, noe som er nøkkelen til en overgang for skipsfartsnæringen til klimanøytralitet, som også er det endelige målet for DFDS, sier Torben Carlsen.



Partnerskapet har søkt om støtte fra EUs innovasjonsfond. Siden det ikke er noen ferjer av denne typen i verden i dag, vil utviklingen av også kreve offentlig involvering. Hvis prosjektet utvikler seg som planlagt, kan ferjen være i full drift på ruten allerede i 2027.



Ferjen har fått arbeidsnavnet Europa Seaways, er designet for 1800 passasjerer med kapasitet for 120 vogntog eller 380 biler.



ÅLESUND-SELSKAP MED

Selskapet Hexagon Purus i Ålesund ble nylig skilt ut fra morselskapet Hexagon Composites, og Michael Kleschinski sier at DFDS-prosjektet gjør det mulig for alle parter å strekke sine evner til å se utover sammenlignbare løsninger som er utviklet hittil. –Dette er en storstilt utvikling av hydrogenverdikjeden, legger han til.



Også i skipsdesignselskapet Knud E. Hansen mener de dette samarbeidet er viktig på grunn av den pågående globale kampen for å redusere klimagassutslipp.



–Det er viktigere enn noen gang for designere å samarbeide med redere, myndigheter og utstyrsprodusenter for å innovere og tenke nytt om hvordan vi designer skip. Dette prosjektet er et godt eksempel på hvor mye vi kan presse tradisjonell tenkning. Ved å kombinere nye ideer og tett samarbeid kan vi vise hvordan fremtiden innen skipsdesign potensielt kan se ut, sier Finn Wollesen Petersen, administrerende direktør i Knud E. Hansen