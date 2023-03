Vokser på kuldeteknologi

Selskapets hovedprodukt er anlegg som brukes til kjøling av fisk om bord på fiskefartøyer og i landbasert fiskeindustri. På bildet er kuldeanlegg klar til installering i en båt. Foto: Proff Kulde.

Svolvær-bedriften Proff Kulde AS tredobler produksjonskapasiteten og introduserer en rekke nye kuldetekniske løsninger for fiskeri, havbruk og landbasert industri.



– Det seneste året har vi økt bemanningen betraktelig, vi har fått sjømatinvestor Bluefront Equity inn på eiersiden, og vi økte omsetningen med 20 prosent i 2022. En slik positiv utvikling medfører at vi investerer ytterligere i utvikling av nye produkter og økt produksjonskapasitet, sier Mathias Ingebrigtsen, daglig leder av Proff Kulde.



ØKT PRODUKSJONSKAPASITET

Interessen etter Proff Kuldes produkter er stadig økende. For å håndtere etterspørselen, og rigge selskapet for videre vekst, har Proff Kulde det seneste året økt bemanningen i Svolvær fra 14 til 20 ansatte.



I tillegg har selskapet gjort investeringer for å øke produksjonskapasiteten til selskapet, inkludert utvikling av en egen testfasilitet. Totalt betyr det at selskapet har tredoblet egen produksjonskapasitet.



– Vi opplever stor etterspørsel etter teknologien vår, både fra fiskeri, havbruk og landbasert industri. Med økt produksjonskapasitet og flere nye produkter på vei ut på markedet kommer vi derfor til å ansette flere nye medarbeidere i løpet av 2023, sier Mathias Ingebrigtsen.



ISMASKIN OG AIRCONDITION-ANLEGG

Proff Kulde har utviklet en bred produktportefølje av egendesignede, patenterte kulde- og varmetekniske løsninger basert på CO2, som er et naturlig kuldemedium, med tilknyttede styresystemer.



Selskapets hovedprodukt har i flere år vært et CO2-basert RSW-anlegg (refrigerated seawater) som brukes til kjøling av fisk om bord på fiskefartøyer og i landbasert fiskeindustri. Proff Kulde tilbyr også fryseanlegg for fartøy og landbasert næringsmiddelindustri, samt varmepumpesystemer for nedkjøling og oppvarming av ferskvann og sjøvann.



I løpet av 2022 har Proff Kulde utviklet nye produkter, inkludert en industriell ismaskin for produksjon av is til fiskeri og havbruk.. Selskapet er også i gang med å utvikle et industrielt aircondition-anlegg som kan brukes i store bygg og industrianlegg. Begge produktene er basert på CO2 som et naturlig og miljøvennlig kuldemedium.



– Det industrielle aircondition-anlegget vårt har fått støtte fra miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge. Det er kun innovative produkter eller prosesser som løser et miljøproblem som mottar støtte gjennom denne ordningen. Vi ser frem til å begynne å markedsføre dette produktet til utviklere og eiere av store bygg i år, sier Mathias Ingebrigtsen.



STERK VEKS

Proff Kulde har vokst jevnt og trutt siden selskapet ble etablert i 2013.



I 2022 omsatte selskapet for 40 millioner kroner, opp fra 35 millioner kroner i 2021.



I midten av fjoråret investerte sjømatinvestor Bluefront Equity i Proff Kulde og ble majoritetseier med 60 prosents eierandel. Selskapets første fond, Bluefront Capital I, investerer primært i små og mellomstore leverandørbedrifter som bidrar til å gjøre fremtidens sjømatverdikjede mer bærekraftig, blant annet gjennom økt sporbarhet, bedre fiskehelse og -velferd, økt kvalitet på sluttproduktet og bedre hygiene.

Mathias Ingebrigtsen er daglig leder i Proff Kulde.