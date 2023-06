Voksne menn må ta mer ansvar

Menn over 60 år er kraftig overrepresentert i båtulykker. Ofte slurves det med både redningsvest og promillegrensen. Foto: Redningsselskapet

I 2022 omkom 34 personer på sjøen i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Det er åtte flere enn i 2021. Menn over 60 er kraftig overrepresentert. Båtfolket må bli flinkere til å si fra, mener Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Redningsselskapet.



Sjøfartsdirektoratet registrerte 32 båtulykker med totalt 34 dødsfall i løpet av fjoråret. Over halvparten (18) av de omkomne i forbindelse med båtbruk i 2022 tilhører kategorien menn 60+.



MÅ TØRRE Å SI FRA ,

Flere ulykker kunne trolig vært unngått om folk tok mer ansvar for egen og andres sikkerhet. Ofte er det manglende bruk av vest i kombinasjon med promille involvert i dødsulykkene. Kun 11 av de 34 omkomne i løpet av fjoråret benyttet flyteutstyr. 16 av 34 ble i etterkant bekreftet ruspåvirket.



–Det er viktig at alle er klar over risikoen med å ikke tenke sikkerhet på sjøen. Flytevest kan bety forskjell på liv og død i en ulykke, og det er lov å oppfordre andre til å huske vesten på en hyg

gelig måte. På den måten kan vi bry oss om hverandre. Når det gjelder alkohol så mener vi det er like naturlig å være helt edru som båtfører som for en bilfører, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.



SAMMEN OM HOLDNINGSKAMPANJE

Sjøfartsdirektoratet har gått sammen med Kystverket og Redningsselskapet om kampanjen “Løft blikket”, som har til hensikt å redusere antall båtulykker og omkomne på sjøen. Sjøen får flere brukere, samtidig som antall ulykker øker.



– Det er fantastisk at stadig flere bruker sjøen som rekreasjonsområde. Derfor er det viktig å huske på at man deler sjøen med seilere, padlere, dykkere, kitere, surfere og svømmere. Aldri før har det vært like viktig å vise hensyn, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet.



Fjorårets sommer var travel for Redningsselskapets 53 redningsskøyter, med over 4 400 oppdrag fra mai til september. For å unngå stygge ulykker må kunnskapsnivået opp og holdningene strammes inn.



– Det er nyttig å lære seg sjøvettreglene og betydning av sjømerkene. Ikke minst er det smart å gjøre seg kjent i området der du skal bruke båten, i rolig tempo, sier kystdirektør Einar Vik Arset.



NY TJENESTE

Kystverket har nylig samlet nyttig informasjon for båtfolket i den nye tjenesten Ohoi.



– Her finner du mye viktig informasjon for å ta gode beslutninger til sjøs – på ett sted. Et mål med tjenesten er å bidra til færre ulykker ved å samle gode verktøy, både for planlegging i forkant av seilasen og underveis, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet oppfordrer båtfolket til å løfte blikket og ta hensyn i sommer. Foto: Redningsselskapet Vi må bli flinkere til å si fra til de som ikke bruker vest eller fører båt mens de er påvirket, mener sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.Foto: Sdir –Det er nyttig å lære seg sjøvettreglene og betydningen av sjømerkene, sier kystdirektør Einar Vik Arset. Foto: Kystverket