Volstad Maritime velger NES

Den seneste kontraktstildelingen kommer kun én måned etter at Volstad Maritime tildelte NES kontrakten for å utstyre søsterskipet «Grand Canyon III» med tilsvarende batteripakke og kontrollsystem.– Fartøysoppgradering av «Grand Canyon II» vil være identisk med hva vi skal levere og installerer om bord «Grand Canyon III». Å håndtere identiske leveranser for to søsterfartøy mer eller mindre parallelt, vil gjøre verft, reder og oss i stand til å utnytte lærings- og produksjonsfordeler som kan redusere prosjektgjennomføringsrisiko, tidsbruk og kostnader. Vi er svært godt fornøyde med å kunne bistå Volstad Maritime enda en gang, sier Egil Bremnes, salgssjef i NES.Det norske selskapet NES, som spesialiserer seg på bærekraftig energidesign og smartkontroll, skal levere utstyret til «Grand Canyon II» i forbindelse med oppgradering av fartøyet i 2023. Selskapet skal lede prosjektet utfra hovedkontoret i Bergen. NES har ikke oppgitt verdien på kontrakten.Batteripakken om bord «Grand Canyon II» skal installeres i en kontainer under dekk, noe som kan være en mer kostnadseffektiv løsning enn å bygge et eget batterirom. Å installere batteripakken i en kontainer gjør i tillegg NES i stand til å gjennomføre utstrakt testing av utstyret før levering, noe som betyr at verftsoppholdet kan kortes ned tilsvarende,I likhet med søsterskipet er «Grand Canyon II» 127,5 meter lang og 25 meter bred. Båten er utstyrt med en 250-tonns offshorekran. Fartøyet er på en femårs charteravtale med Helix Energy Solutions frem til 2027.I juni i år tildelte Volstad Maritime en kontrakt til NES for å levere batteripakke og kontrollsystem i forbindelse med oppgraderingen til batteridrift av subsea konstruksjonsfartøyet «M/S Volantis».Volstad Maritime, som har hovedkontor i Ålesund, var et av de første offshorerederiene som oppnådde IMO 50001-akkrediteringen for «Energy Management Standard». Installasjon av batterier på «Grand Canyon II», «Grand Canyon III» og «Volantis» tar dette arbeidet et stort skritt fremover.