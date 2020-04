Wärtsilä designer verdens største krilltråler

Wärtsilä designer sin andre krilltråler for Shanghai Chonghe Marine Industry (CMI).



Det cirka 140 meter lange fartøyet vil operere i krillfiskearealene i Antarktika, og vil være til sjøs over lengre tid av gangen. Det vil være utstyrt med det nyeste innen fiskeutstyr, blant annet prosesseringsmuligheter om bord for høykvalitets krillprodukter. Wärtsilä-designet vil ha fokus på høy driftseffektivitet og minimal miljøpåvirkning, heter det i en pressemelding.



Fisket i Antarktis må utføres på en bærekraftig måte. Ved å bruke et større og mer effektivt fartøy, kan kvotene nås med et sterkt redusert karbonavtrykk siden mindre brensel brennes, noe som reduserer utslippsnivået tilsvarende.



Fartøyet er den andre krilltråleren som er designet av Wärtsilä for CMI, og nybygget er betydelig større enn den første, Shen Lan. I tillegg til skipsdesign, har Wärtsilä også levert motorene for den 115 meter lange Shen Lan. Krilltråler nummer to er forventet ferdigstilt i 2023.