Wärtsilä-teknologi til 12 LNG-drevne containerskip

CMA CGM-fartøyene vil bli utstyrt med et bredt utvalg av Wärtsilä-motorer, systemer og løsninger. Foto: CMA CGM

Wärtsilä er valgt som leverandør av et bredt utvalg av løsninger til nye LNG-drevne containerskip bestilt av CMA CGM, en global leder innen shipping og logistikktjenester med base i Frankrike. Denne siste fartøyserien omfatter 12 containerskip som skal bygges i Kina.



Seks skip med kapasitet til 13.000 standard 20-fots containere (TEU) bygges ved Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) CO. Ltd, mens seks skip med kapasitet til 15.000 TEU er under bygging ved Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. De betydelige Wärtsilä-leveransene ble bestilt i tredje og fjerde kvartal i 2021.



Det første Wärtsilä-utstyret er planlagt levert til verftene i 2022, og det første av de 12 fartøyene forventes å bli lansert i tredje kvartal 2023. Wärtsilä har tidligere fått i oppdrag å levere et lignende utstyrsomfang til ni allerede overleverte CMA CGM-fartøyer med kapasitet til 23.000 TEU og fem 15.000 TEU hvorav to skip er levert og tre skip er under bygging nå.



NESTEN ALL LUFTFORURENSNING

Ved å benytte flytende naturgass (LNG) som drivstoff på skipene, i stedet for konvensjonell marin diesel, styrker CMA CGM sin støtte til arbeidet med å dekarbonisere maritime operasjoner. LNG eliminerer nesten all luftforurensning, med 99 prosent reduksjon i utslippene av svoveloksider (SOx), 92 prosent reduksjon i nitrogenoksider (NOx) og 91 prosent reduksjon i partikkelutslippene, og representerer et første skritt mot dekarbonisering.



I tillegg er skipenes dual-fuel-motorer allerede kompatible med fornybare energikilder som biometan, syntetisk metan og e-metan.



FORPLIKTET

– Hos CMA CGM er vi forpliktet til å fremme bærekraft i alle våre operasjoner. Vi er glade for å samarbeide med Wärtsilä, siden de har et lignende dekarboniseringsmål og et bredt spekter av løsninger å tilby. Valget av dual-fuel gasskip drevet av LNG er en del av vår forpliktelse til å bygge en karbonfri fremtid, sier Xavier Leclercq, visepresident i CMA SHIPS.



– Denne store, gjentatte ordren på et bredt utvalg av Wärtsilä-løsninger fra en verdsatt kunde, markerer verdien av kvalitet, pålitelighet og skarpt kundefokus. Den fremhever også vårt brede omfang av kompetanser på tvers av marine teknologier. Både CMA CGM og Wärtsilä har en felles strategi for å bruke LNG-løsninger til å forberede veien mot karbonfri frakt, understreker Håkan Agnevall, president og administrerende direktør i Wärtsilä.



HØY EFFEKTIVITET

De utvalgte Wärtsilä-løsningene er alle designet for å levere høy effektivitet og miljømessig bærekraft. Leveransen inkluderer fem Wärtsilä 34DF dual-fuel hjelpemotorer til hvert fartøy – 60 motorer totalt, Wärtsiläs integrerte kontrollsystem Nacos Platinum, fremdriftskontrollsystem, avløpsrensesanlegg av STC-13-serien, samt forsyningssystem for gassdrivstoff – utstyrt med Wärtsiläs Operim-system for ytelsesforbedringer og overvåkning. Sistnevnte bruker den siste digitale teknologien til å levere sanntidsdata som gjør det mulig for systemet å operere med best mulig effektivitet til enhver tid og under alle vær- og sjøforhold.