Wavefoil AS og I P Huse AS skal samarbeide

Inntrekkbare baugfoiler gir redusert drivstofforbruk i bølger, og i tillegg økt komfort. Foto: Wavefoil.

Wavefoil og I P Huse har signert avtale om produksjon av inntrekkbare baugfoiler. Etter en god prosess har Wavefoil og I P Huse inngått samarbeidsavtale der I P Huse skal stå for produksjon av de største Wavefoil-produktene.



Inntrekkbare baugfoiler gir redusert drivstofforbruk i bølger, og i tillegg økt komfort. Med dagens fokus på miljø og bærekraft vil dette være en viktig bidragsgiver for å oppnå krav om mindre utslipp i den maritime næringen.



RETTE KOMPETANSEN

– Det har vært viktig for Wavefoil å finne en partner som kjenner den maritime industrien og kravene som stilles. I P Huse har den rette kompetansen og fasiliteter slik at vi kan være trygge på at kundene får et kvalitetsprodukt som møter kravene i markedet, sier Eirik Bøckmann, daglig leder i Wavefoil.



Første prosjekt i det nye samarbeidet blir produksjon og montering av Wavefoils første foilmodul av type WF5910, der Wavefoil har mottatt støtte fra EU-programmet EIC Accelerator til teknologiutvikling, vekst og skalering. WF5910 er dimensjonert for skip fra 100 til 200 meter.

Samarbeidet dekker også service og oppstart av Wavefoil sine produkter.



– Med I P Huse sin kompetanse og gode renommé som en kvalitetsleverandør av produkter i den maritime industrien, vil samarbeidet gi produktene våre et kvalitetsstempel, sier Pål-Ove Husøy, salgsdirektør i Wavefoil.



– Vi har hatt et godt samarbeid fra første dag, og vi er svært glade for å ha fått til en avtale. Vi ser fram til å bidra til produksjon av Wavefoil sine produkter, sier Håkon Heieraas, COO i I P Huse.



FLERE FORDELER

Wavefoil AS et norsk selskap, stiftet i 2016, som tilbyr inntrekkbare baugfoiler (undervannsvinger) til skip. Foilene sparer typisk 5-15 prosent drivstoff og forbedrer komforten ombord. Fordelene med baugfoiler har lenge vært kjent, men Wavefoil er det første selskapet som har utviklet en kommersiell og patentert løsning der foilene kan trekkes inn i skipsskroget, noe som er avgjørende for at denne type foiler skal bli en kommersiell suksess.



I P Huse AS er verdensledende innen design og produksjon av vinsjer for ankerhåndteringsfartøyer, med historie tilbake til 1903. Selskapet leverer også vinsjer og tilhørende utstyr for spesialfartøyer og flytende installasjoner. IP Huse produserer og utfører service for en rekke produkter utenfor eget design. Typiske områder er utstyr for vannkraftverk, undervanns- og håndteringsløsninger.

Med en 155 m lang kai kan de fleste fartøyene IP Huse betjener ha lett tilgang til selskapets lokaler.