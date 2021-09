Wavefoil signerte stor salgskontrakt

Liegruppens nye pelagiske tråler M/S Liafjord med foilmodul fra Wavefoil.

– Nå gir vi gass, sier daglig leder og medgründer Eirik Bøckmann i Wavefoil. Med en ny, stopr kotrakt i boks il selskapet hente mer kapital for å få finansielle muskler i den kommersielle fasen man står ovenfor.



Selskapet har nylig signert kontrakt med Cemre Shipyard om levering av foilmodul til Liegruppens nye pelagiske tråler. Prosjektet er støttet av ENOVA. Dette skjer kort tid etter kunngjøringen av en salgskontrakt til to ambulansebåter.



- Vi har jobbet med Salt, Liegruppen og Cemre Shipyard lenge, og det er godt å dra denne kontrakten i land, sier Bøckmann.



NY HOVEDLEVERANDØR

Nylig ble det gjort kjent at I P Huse nord for Ålesund blir ny hovedleverandør. Familien Huse, som eier I P Huse, har også valgt å gå inn med kapital i denne emisjonen.



Wavefoil tilbyr inntrekkbare baugfoiler for å redusere drivstofforbruk og øke komfort i bølger. For enkelte ruter kan selv store skip oppnå 10-15 prosent besparelse i gjennomsnitt. Per i dag har tre fartøy produktet installert med forventet effekt, og selskapet har åtte faste ansatte.



– Grønn skipsfart er blitt et av Norges virkelig store satsingsområder. Lykkes vi i Wavefoil, skal alle som ønsker kunne ta del i den oppturen, sier styreleder Ole Gunnar Hvamb som har bakgrunn fra Kongsberg Maritime.



– Vi er spesielt interessert i bransjepersoner som kan være med å løfte selskapet, legger han til.



TILRETTELEGGER

Wavefoil brukte Folkeinvest som tilrettelegger i en tidlig fase med stort hell. Mye har skjedd siden den gang og nå åpnes en ny kampanje. Minstebeløpet er satt til 4988 kr tilsvarende 4 aksjer, slik at terskelen er lav også denne gang.



– Vi ser viktigheten av å ha en stor kontaktflate utad, sier Bøckmann som de siste årene har håndtert 179 aksjonærer uten problemer:



– Det har vært en glede å ha så mange ambassadører, og vi ser frem til å få enda flere.

Daglig leder/medgründer Eirik Bøckmann, teknisk sjef Erlend Vastveit og innovasjonssjef /medgründer Audun Yrke foran M/F Teistin som oppnådde 8 prosent besparelse første driftsår. Foto: Wavefoil.