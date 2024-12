Westcon Power & Automation tildelt rammeavtale

Om Westcon Power & Automation

Med over 30 års erfaring er Westcon Power & Automation i dag en av de ledende aktørene på installasjon av marine elektro- og automasjons-systemer.

Selskapet fokuserer i høy grad på miljøteknologi og energieffektivisering i alle segmenter, og leverer tjenester til prosjekt og service oppdrag både on- og offshore.

Westcon Power & Automation har hovedkontor i Ølen og avdelinger i Bergen og Florø.

– Vi er svært fornøyde med at Odfjell-selskapene har vist oss denne tilliten og ser på det som en bekreftelse på utørt arbeid og godt samarbeid siden 2019 er blitt utført ihht forventninger. Vi ser nå frem til et videre konstruktivt og nytenkende samarbeid i årene som kommer, sier Jo Kåre Rekkedal, leder for inspeksjon og vedlikehold hos Westcon Power & Automation.– Det å ha gode underleverandører er en viktig suksessfaktor for optimaliseringen av Odfjell Drilling sine prosjekter, og den samlede leveransen, sier Hallvard Atle Bjånesøy, ansvarshavende for elektriske anlegg i Odfjell Drilling.Kontraktsansvarlig, Daniel Skoglund, uttaler seg på vegne av kontraktsteamet i Odfjell Technology, og forteller at de ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med Westcon P&A i årene som kommer.Siden 2019 har Westcon Power & Automation levert tjenester innen inspeksjon av Ex-utsyr og elektroinstallasjoner til Odfjell-selskapene. Samarbeidet mellom selskapene har gradvis økt i omfang og Westcon P&As ansatte har de siste årene reist verden rundt på oppdrag for selskapene. Med rigger spredt over hele verden, og en imponerende flåte, vil rammeavtalen gi flere oppdrag de kommende årene.Rammeavtalen trådte i kraft 1. november 2024 og har en varighet på fire år, inkludert tre ettårs opsjoner. Avtalen omfatter tjenester til Odfjell-selskapene: Odfjell Drilling Ltd., Odfjell Technology Ltd. og Odfjell Oceanwind AS. Med varigheten, inkludert opsjoner, er den potensielle verdien av avtalen estimert til rundt 420 millioner kr – en av de største avtalene Westcon Power & Automation har signert. Arbeidet vil bre seg ut over flere av Westcon P&As avdelinger og vil skape flere arbeidsplasser ved avdelingene i Ølen og Bergen.– Arbeidet vi skal utføre for Odfjell-selskapene vil skape behov for flere ansatte hos oss. Vi ser allerede et kommende behov for flere ingeniører og utførende personell i felt, forteller Rekkedal.