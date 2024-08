Wind Energy Construction og Vard med kontrakt på en ECV

Vard har signert kontrakt for design og bygging av ett toppmoderne Energy Construction Vessel (ECV) med Wind Energy Construction AS. Partene er også enige om en opsjon på ytterligere ett fartøy som kan erklæres senere i år.



Wind Energy Construction AS er et norsk selskap deleid av gründerne og eierne av Norwind Offshore AS. Dette er det 6. fartøyet eierne av Norwind Offshore har bestilt hos Vardsiden oktober 2021. De fem foregående fartøyene Norwind kontraherte, var CSOV-er.



SKREDDERSYDD

ECV-en vil være av Vard 3 11 design, et design som er skreddersydd for offshore vind- og subseamarkedet, inkludert inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av rør, konstruksjoner og installasjon av infrastruktur over og under havoverflaten.



Designet er laget for best mulig stabilitet, manøvrering og sjøegenskaper, og gir mulighet for fleksible tilpassinger avhengig av hvilke operasjoner fartøyet skal utføre.



Dette fartøyet er det første konstruksjonsfartøyet Vard skal bygge som har bevegelseskompensert gangbro (walk-to-work) permanent installert. Det vil bli installert en «walk-to-work Electric Controlled Motion Compensated» (ECMC) gangbro med integrert 3Dkompensert kranfunksjonalitet. For å utvide kapasitetene, spesielt inn mot det voksende fornybarmarkedet, installeres det i tillegg en bevegelseskompensert offshorekran på 150 tonn.



NY FARTØYSKATEGORI

– Vi er glade for sammen med Vard å ha utviklet en ny fartøyskategori som i enda større grad vil muliggjøre utvikling av fornybar energi. Konseptet bygger videre på fartøy innenfor konstruksjonsmarkedet vi tidligere har bygget hos Vard, og vi føler oss trygge på at det vil spille en viktig rolle i utbygging av blant annet havvind i årene som kommer, sier Svein Leon Aure, CEO i Norwind Offshore



VARD ER TOTALLEVERANDØR

Vard er totalleverandør på fartøyet. Gjennom den integrerte verdikjeden i selskapet, leveres design, bygger skrog og utstyr – integrerer og ferdigstiller skipet for kunden.



Vard Electro er Vard-gruppens høyteknologiske datterselskap. De har en omfattende leveranse av SeaQ-utstyr som gjør det mulig med bærekraftige løsninger skreddersydde for dette fartøyet. Det inkluderer SeaQ Power med energilagringssystem på 1MWh, SeaQ landforbindelse for grønne havneopphold, SeaQ Bridge med full integrasjon til alle systemer og en omfattende SeaQ kommunikasjonspakke som inkluderer nettverks- og

underholdningssystemer.



SeaQ Control-systemet vil inkludere den innovative og nye bærbare overvåkingsstasjonen som forbedrer fleksibiliteten og tilgjengeligheten for operatørene når de skal overvåke og styre de maritime operasjonene. Dette nye verktøyet er en integrert del av SeaQ IAS og SeaQ ePMSsystemene som gjør det mulig å dele digitale løsninger sømløst i det cybersikre nettverket om bord og på land.



Vard Interiors skal levere moderne interiørløsninger og grønt HVAC R-system med mål om å skape et godt bo- og arbeidsmiljø om bord på fartøyet.



Senior Vice President Sales og Marketing i Vard, Torgeir Haugan er ansvarlig for den kommersielle delen av kontrakten:



FORSTERKET FOTFESTE

– Vi er glade for at folkene bak Norwind Offshore og Wind Energy Construction AS velger Vard når de utvider fartøyflåten sin, denne gangen med et avansert ECV som er tilpasset både det lovende olje- og gass undervanns-markedet, samtidig som det bidrar til å forsterke fotfestet i det fornybare havvindmarkedet. Denne kontrakten viser at Vard opprettholder det teknologiske og industrielle lederskapet i offshoremarkedet. Sammen med kunden flytter vi grenser og fortsetter å utvikle fartøyene våre til det beste for kundene som ønsker å være en del av det grønne skiftet. Vi ønsker Norwind Offshore og Wind Energy Construction AS velkommen tilbake og ser frem til fortsatt samarbeid.



Fartøyet skal bygges, utstyres og leveres fra Vard Vung Tau i Vietnam. Levering er planlagt i 2. kvartal 2027.



Teknisk informasjon: