Yatek kjøper ny hybrid servicekatamaran

Yatek AS

Yatek AS er et selskap basert i Leirvik i Sogn, Hyllestad kommune.

De tilbyr service oppdrag innen havbruk og andre næringer.

Ledelsen og mannskapet har lang erfaring fra oppdrett, med bred kompetanse på alle oppgaver som utføres på anlegg.

Salthammer Båtbyggeri AS ble startet opp i 1896 som L. H. Salthammer Båtbyggeri og har lange tradisjoner innen skipsbygging og bygging av stålkonstruksjoner.

Er Norges eldste skipsverft og har hatt kontinuerlig drift gjennom fire generasjoner.

althammergruppen består i dag av Salthammer Båtbyggeri AS, Salthammer Tresfjord AS, Tomra Engineering AS og Salthammer Sjøtransport AS.

Skagen Ship Consulting AS har vært tilrettelegger på nybygget.Fartøyet har betegnelsen CoastCat 18eH og er designet av Tomra Engineering AS i samarbeid med Salthammer og rederiet. Fartøyet vil utstyres med en av markedets største hybridpakker på 1600 kWh. Den store batteripakken og mulighet for lading via landstrøm tillater kontinuerlig elektrisk drift ved operasjoner på merdkanten, noe som fører til vesentlig reduksjon i CO2 utslipp og forbruk, samt støynivå. Videre har fartøyet dekksmaskineri, to kraner og innredning for 24 timers drift med blant annet eget toalett og dusj på alle lugarene. Dette er det tredje CoastCat 18 designet levert av Tomra Engineering AS.– Etter tett dialog med Yatek de siste månedene, gleder vi oss veldig over at de valgte å gå videre med løsningen vi sammen har kommet frem til og ser frem til samarbeidet, sier Lasse Stokkeland, daglig leder i Salthammer Båtbygger AS.Bærekraft, trivsel og sikkerhet for mannskapet ombord har vært sentralt i utviklingen av fartøyet, som er laget for 24-timersdrift.– Effektive og miljøvennlige løsninger som er kostnadseffektive for oppdretter har fokus hos oss i Yatek.», sier Ansgar Østebøvik, daglig leder i Yatek.