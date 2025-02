Yilport Oslo fyller 10 år

Containerterminalen Yilport Oslo på Sjursøya er Norges største. Cirka en tredjedel av alle containere som kommer inn til Norge ankommer via terminalen. Innen tre timer kan godset som ankommer sjøveien nå frem til halvparten av Norges befolkning. Foto: Bo Mathisen/Oslo Havn

Etter en tøff start er Yilport Oslo nå en av verdens mest effektive og miljøvennlige containerterminaler. Den 1. februar 2015 overtok Yilport Oslo driften av containerterminalen på Sjursøya på oppdrag fra Oslo Havn. Terminalen har nå 10-årsjubileum.



Før etableringen av Yilport Oslo var det to terminaloperatører i Sydhavna: Oslo Containerterminal (OCT) på Ormsundkaia håndterte de største volumene, mens Sjursøya Containerterminal (SCT) var en mindre, men betydelig operatør.



– Det var en tøff oppstart å få de to terminalene konsolidert og i drift, men effektiviteten kom raskt. Markedet støttet imidlertid ikke dette like raskt, noe som gjorde at den økonomiske utviklingen hang etter. Dette har direkte sammenheng med evnen til å investere i og møte de miljømessige ambisjonene. Dette har påvirket effektiviteten ved terminalen over de ti årene. Den gode nyheten er at dette nå tar fart, og 2025 ser ut til å gi sterke resultater på begge fronter, sier Eryn Dinyovszky, nordisk regionssjef i Yilport Holding.



Oslo bystyres fjordbyvedtak fra år 2000 innebærer at 50 prosent av det historiske havnearealet avgis til byformål. Det stilles derfor store krav til arealeffektiviteten i Sydhavna.



-Det var et stort og viktig grep å omdisponere og utvikle arealene på Sjursøya og etablere én moderne og fremtidsrettet containerterminal. Å flytte containerterminalen bort fra Ormsundkaia har vært vellykket med tanke på arealeffektiviteten i havna og redusert støy fra terminalen. I en bynær havn er godt naboskap og de beste miljøløsningene påkrevd, sier Ingvar M. Mathisen, havnedirektør i Oslo Havn.



KUNDENES FORVENTNINGER

Containerterminalen på Sjursøya er Norges største. Cirka en tredjedel av alle containere som kommer inn til Norge ankommer via terminalen. Innen tre timer kan godset som ankommer sjøveien nå frem til halvparten av Norges befolkning.



Yilport Oslos viktigste oppgave er å tilfredsstille næringslivets behov for import og eksport av varer.



-Yilport Oslo er en av verdens mest effektive og miljøvennlige containerterminaler med svært lite kø. Terminalsjef Bjørn Engelsen og hans team gjør en formidabel jobb. De sørger for effektive losse- og lasteoperasjoner hver eneste dag. De har også god støtte og effektive systemer gjennom Yilport som global aktør. Yilport har bidratt til å profesjonalisere og effektivisere containerterminalen i Oslo. Tilbakemeldingene vi får fra kundene er at de er fornøyde, sier Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo Havn.



GODT SAMARBEID

Yilport Oslo er en del av Yilport Holding, som har hovedkontor i Tyrkia og regionskontor i Sverige. Selskapet har en avtale med Oslo Havn om drift av terminalen i 20 år fram til 2035, med opsjon på ytterligere 10 år.



Som eier av containerterminalen er Oslo Havn ansvarlig for investeringene i infrastruktur, mens Yilport Oslo står for den daglige driften. Siden 2015 har Oslo Havn investert betydelige summer i nullutslipp elektriske sjø- og stablekraner og bygger nå landstrømanlegg for containerskip.



– Denne modellen fungerer veldig godt for oss ettersom våre vekstinsentiver er i samsvar med de riktige kontrollene og balanser regulert av konsesjonsavtalen. Den profesjonelle, transparente og åpne dialogen med partene er også avgjørende. I løpet av de første ti årene har vi aldri følt at ensidige handlinger har blitt tatt. Med så mye usikkerhet og skiftende variabler i verden, er denne typen tilnærming avgjørende for å kunne tilpasse seg markedets og kundenes behov, sier Dinyovszky i Yilport Holding.



SOLID VEKST

Yilport Oslo opplevde en jevn vekst i containervolumene fra 2015 til og med 2022.



I 2015 håndterte terminalen 195.000 TEU (containerenheter), mens 2022 var det foreløpige toppåret med 303.000 TEU. For 2023 og 2024 har containervolumene ligget på henholdsvis 246.000 TEU og 241.000 TEU.



Yilport Oslo har en teoretisk kapasitet på 450.000 TEU årlig.



-Oslo er en by i vekst. Selv om containervolumene de siste par årene har sunket noe på grunn av høye renter og lavkonjunktur, er det betryggende at Oslo har en moderne containerterminal som kan håndtere den sannsynlige veksten fram mot 2050, sier Marthinussen i Oslo Havn.



Yilport Holding har som mål å bli rangert blant de ti største terminaloperatørene globalt innen 2030.



– Yilport er fortsatt i en vekstfase og fortsetter å lete etter nye terminaler globalt å investere i. Oslo er en målestokk for mange å følge. Våre ambisjoner for Yilport Oslo er å fortsette å være målestokken for effektivitet og miljømessig bærekraft, og være proaktive i neste steg av beslutningstaking for nytt utstyr.



KLIMAGEVINST

Oslo Havn har som mål å kutte utslippene med 85prosent innen 2030 og bli verdens første nullutslippshavn på sikt. Yilport Oslo spiller en viktig rolle i å redusere utslipp langt utenfor byens grenser. Sjøtransport av varer i containere er en energieffektiv transportform. Ifølge beregninger fra Carboncare har sjøtransport på ruten mellom for eksempel Rotterdam og Oslo cirka 80prosent lavere CO2-utslipp enn veitransport.

Alt vertikalt utstyr hos Yilport Oslo - sjøkraner (STS-kraner) og RTG-kraner (stablekraner) - er elektrisk og en del av Oslo Havns investeringer. Mens de store, vertikale kranene alltid er koblet til strøm, har de mobile terminaltraktorene og reach-stackerne hittil vært dieseldrevne.



Maritime Truck har en avtale om å levere terminaltraktortjenester til Yilport Oslo på timebasis. Selskapet tester nå elektriske terminaltraktorer på containerterminalen. Testene skal vise om de har tilstrekkelig batterikapasitet og lader raskt nok til å tilfredsstille de høye kravene til effektivitet i forbindelse med losse- og lasteoperasjoner.



– De ambisiøse klimamålene er en utfordring å nå, men de er nødvendige for den langsiktige retten til å operere. Oslo leder an i havneverdenen på dette området, og det er viktig for oss å finne balansen og implementere velprøvd teknologi som ikke påvirker effektiviteten for kundene. Vi er forpliktet til å finne denne balansen og støtte disse målene, sier Eryn Dinyovszky.



KOMPETENT OG POSITIV ARBEIDSSTYRKE

– Yilport Oslo fikk en litt trang fødsel med misnøye fra kunder på endringene og en havnearbeiderkonflikt rundt hvem som skulle laste og losse skip. Det var også en stor omstilling for Oslo Havn ettersom kranførerne våre ble virksomhetsoverdratt til Yilport Oslo. Ti år senere tror jeg vi kan være ubeskjedne nok til å si at etableringen av Yilport Oslo har vært vellykket, sier Marthinussen i Oslo Havn.

Dinyovszky i Yilport Holding fremhever den effektive og kompetente staben som det viktigste suksesskriteriet for Yilport Oslo.



-Oslo har en svært stabil og kompetent arbeidsstyrke. Denne stabiliteten, sammen med et åpent, transparent og positivt forhold, har vært ryggraden i den operasjonelle fleksibiliteten vi tilbyr. Det er nøkkelen til å betjene kundene våre på en god måte. Det er sjelden man ser en slik positiv og samarbeidsvillig ånd på kaiene rundt om i verden, sier Dinyovszky.



Hun er stolt av innsatsen teamet gjør for å holde Yilport Oslo i drift på høyest mulig effektivitetsnivå.



-Jeg tenker tilbake på oppstartsdagene og ser de samme ansiktene på containerterminalen i dag som den gang. De samme menneskene ser nå frem til å møte de neste utfordringene. Dette er Yilport Oslo, sier Eryn Dinyovszky, nordisk regionssjef i Yilport Holding.



Yilport Oslo på Sjursøya er Norges største containerhavn. Fotot: Hans Kristian Riise/Oslo Havn. Den 1. februar 2015 overtok Yilport Oslo driften av containerterminalen på Sjursøya på oppdrag fra Oslo Havn. Terminalen har nå 10-årsjubileum. Fra venstre: Bjørn Engelsen (terminalsjef Yilport Oslo), Einar Marthinussen (kommersiell direktør i Oslo Havn) og Eryn Dinyovszky (nordisk regionssjef i Yilport Holding). Bildet er tatt på Yilport Oslo ifbm10-årsjubileet. Foto: Hans Kristian Riise/Oslo Havn