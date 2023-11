YMEK og SHM samarbeider

Samarbeidsavtalen mellom YMEK og SHM Maritime ble signert under Outlook North konferansen i Harstad. Foto: YMEK.

YMEK blir et enda mer komplett skipsverksted etter å ha signert en samarbeidsavtale med SHM Maritime, som er en er ledende leverandør av dekksutstyr til servicefartøy i oppdrettsnæringen.



Samarbeidsavtalen mellom YMEK og SHM Maritime ble signert under Outlook North konferansen i Harstad denne uka og gjør at partene kan tilby en enda bredere service- og reparasjonstjeneste til norske havbrukskunder.



STYRKER OG KVALITETSSIKRER

– Ved å inngå et formelt samarbeide med SHM, styrker og kvalitetssikrer vi vårt allerede brede tjenestetilbud til oppdrettsfartøy og fiskefartøy. Dette betyr at vi øker vår kompetanse og kan tilby raskere respons ved behov for service og reparasjoner på SHM sine produkter og systemer. I praksis vil det si at enda flere servicefartøyer kan få utført komplette reparasjoner eller ombygginger her i Lødingen, forteller daglig leder Ole Anders Strand i YMEK.



YMEK i Lødingen er skal være en leverandør av teknologi, ingeniørarbeid og prosjektgjennomføring for ombygging, reparasjon eller service på alle typer fartøyer innen fiskeri, havbruk, service båter, ferger, hurtigbåter og slepebåt. Verkstedets geografiske plassering, kombinert med helårs servicehall og ny, effektiv heis for landsetting av båter gjør at vi skal være konkurransedyktig på pris, kvalitet og leveringstid



– Vår strategi er å hjelpe den blå næring til stabil drift. Vi skal yte raskt service gjennom å ha topp moderne utstyr, effektivt prosjektstyrings verktøy og høyt kvalifisert personell, forklarer Strand.



BRED PORTEFØLJE

SHM Maritime tilbyr en bred portefølje av utstyr til dekk, bro og maskinrom til servicefartøy, med mer enn 100 fartøy fra norsk og internasjonal oppdrettsnæring på referanselisten. Det meste av utstyret leveres med elektrisk motordrift som er veldig aktuelt for hybrid- og batterifartøy.



– SHM er opptatt av å gi våre kunder en best mulig totalløsning. Gjennom samarbeidet med YMEK vil vi kunne tilby en komplett leveranse av utstyr ferdig montert om bord ved et topp moderne verksted. I tillegg vil YMEK bistå i ombygginger, service og årlige kontroller av SHM sitt utstyr, sier administrerende direktør Yngve Bøe Myklebust.



KOMPETANSESELSKAP

SHM er et kompetanseselskap med 20 høyt kvalifiserte ingeniører og teknikere og flere sakkyndige godkjent av Sjøfartsdirektoratet (A-1/A, B-1/B). SHM er en totalleverandør for både rederi og verft og tar ansvar for hele leveranser, samt prosjektering av hydraulikk- og elektrosystem, slik at verftet kun har én leverandør og forholde seg til.



– Dette ser vi er en fordel for både oss som leverandør og for verftet, som får en enklere hverdag med mindre koordinering og oppfølging. Men det aller viktigste er at vår kombinerte kunnskap skaper merverdi for kundene, da vi sammen kan tilby de beste service- og reparasjonstjenestene basert på kunnskap og erfaring med forskrifter, regelverk og standarder, sier Yngve Bøe Myklebust i SHM.