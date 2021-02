ZF lanserer ny thrusterserie

Ny serie thrustere fra ZF.

ZF har lansert en ny serie thrustere som gir et marine fremdriftssystem der løsningen med komponenter garanterer et optimale samspillet mellom ytelse, kostnadseffektivitet, miljøkompatibilitet og fleksibilitet, skriver selskapet i en pressemelding.



Med et effektområde på 1.380 opp til 1.585 kW dekker det nyutviklede ZF AT 80 området mellom de velprøvde ZF 6000- og ZF 7000-modellene.



– Med dette modellutvalget har vi skapt en ny generasjon miljøvennlige, kraftige og effektive thrustere. På denne måten kan marin designer, verft og rederier stole på et høykvalitet og robust fremdriftssystem med ZFs anerkjente funksjoner, hevder Andre Körner, leder for Product Line - Commercial & Fast Craft.



MER YTELSE

Ved utvikling av AT 80 forbedret ZF ytterligere utformingen: Den nye hydrodynamisk formen på undervannshuset reduserer motstand og forbedrer kavitasjonsadferd, som igjen øker effektiviteten. Basert på flere tiår med kunnskap ved de sentrale ZF-utviklingsavdelingene om design av girkasser og oljekretser, oppfyller AT 80 thrusteren de høyeste kravene til robusthet, effektivitet og tilgjengelighet.



Utviklings agendaen inkluderte også reduserte driftskostnader og bærekraft: AT80 har høyere effektivitet , mye takket takket være den lave oljemengden, som samtidig reduserer CO 2 -utslipp. Eventuelle lekkasjer oppdages tidlig med et nyutviklet, forseglingssystem. Dette forhindrer oljelekasjer og vann inntrenging.



Som et resultat av dette oppfyller modellutvalget gjeldende og fremtidige strengere miljøbestemmelser.



Med sin modulære design form, muliggjør modellutvalget skreddersydde løsninger for kundene. AT 80 er tilgjengelig som en 360-graders styrbar thruster, som uttrekkbar eller som baugpropeller. I kombinasjon med en optimalisert dyse forbedres oppnåelig hastighet , en funksjon som er spesielt nyttig for passasjerskip og ferger. ZF tilbyr også dyse som er designet for best mulig skyvekraft, tilpasset for slepebåter og arbeidsbåter.



Den integrerte koblingen med den velprøvde ZF AUTOTROLL-funksjonen har allerede bevist sin verdi mange ganger i andre ZF Marine-produkter. Teknikken bygger på en variabel propellhastighetskontroll, som gjør det mulig for mannskapet å variere hastigheten selv under motorens tomgangshastighet. Resultatet blir en mer nøyaktig skyvekraft tilpasset behovet.



Et kraftuttak (PTO) med et maksimalt dreiemoment på ca 600 Nm kan også leveres på forespørsel.



DIGITAL STATUSOVERVÅKING

ZF leverer thruster AT 80 fra fabrikken med ProVID-komponent overvåkningssystem. Ettersom eventuell en intern komponent skade kan oppdages i en tidligere fase, vil det være mer mulig å planlegge vedlikehold og service på forhånd. Dette øker tilgjengeligheten og driftstiden til skipet, reduserer driftskostnadene og forbedrer ytelsen til komponentene til henholdsvis levetid og effektivitet.