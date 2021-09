Zinus får alle de store ferjerederiene i Norge som sluttkunder

ZINUS I KORTE TREKK

Zinus er en global leverandør av kabelløsninger og ladeinfrastruktur for havner og skip.

Selskapets kostnadseffektive og standardiserte lav- og høyspentteknologi gjør at redere kan slå av hjelpemotorer mens de er i havn. Dette reduserer lokal forurensning og klimagassutslipp, og hjelper kundene til å bli mer bærekraftige.

De norskdesignede og -produserte systemene er enkle å installere og bruke, og er designet for å tåle tøffe værforhold og langvarig mekanisk slitasje.

Selskapet har hovedkontor og produksjonsfasiliteter på Bømlo, og eies av LOS-gruppen, DSD og BKK Spring.

Norwegian Electric Systems (NES) har bestilt Zinus sin autonome ladeløsning til elektrifiseringen av ferjesambandene Bognes-Skarberget og Drag-Kjøpsvik i Nordland fylke. Begge rutene skal driftes av rederiet Fjord1 fra 1. desember 2022. Bognes-Skarberget er en viktig del av E6, selve hovedfartsåren gjennom Nord-Norge, mens den 15 kilometer lange overfarten fra Drag til Kjøpsvik blir det lengste elektrifiserte ferjesambandet i Norge. Ved alle ferjekaiene er det store tidevannsforskjeller.Leveransen fra Zinus omfatter ett ZPP700 ladetårn til hver av de fire ferjekaiene, samt seks SWC100 ladetilkoblinger som skal installeres på ferjene MF «Glutra», MF «Fannefjord» og MF «Lote». Systemene skal settes i drift i første og andre kvartal i 2022. Til sammen danner ladetårn og -tilkobling et autonomt system som lader elektriske ferjer helautomatisk ved anløp. Å koble ferjene til strømforsyningen tar bare rundt 20 sekunder, og systemet kan levere en strømstyrke på hele 4400 ampere.– Vi ser fram til et godt samarbeid med Zinus og NES på denne leveransen, sier Odd Bjarte Johnsen, prosjektleder i Fjord1 ASA.Salgssjef i Zinus, Ronny Olson, er glad for tilliten fra NES og Fjord 1.– For Zinus er dette en verdifull kontrakt. Ikke bare økonomisk, men også fordi vi knytter til oss nye kunder. Når vi nå skal betjene Fjord1 med vårt utstyr, betyr det at vi har leveranser til alle de store ferjerederiene i Norge. Kontrakten er derfor nok en bekreftelse på tilliten vi har opparbeidet oss i markedet, og viser at norskutviklede produkter for det grønne skiftet hevder seg godt i konkurranse med store internasjonale tilbydere, uttaler Olson.Han mener den norske forankringen til Zinus har vært viktig for suksessen i det hjemlige markedet.– Norskutviklet og -produsert teknologi, til konkurransedyktige priser og med kort leveringstid, korte fraktavstander og et godt serviceapparat, har gjort oss til en viktig aktør i arbeidet med å øke bærekraften til norsk skipsfart, mener Olson.