Zinus-leveranse til Sandnessjøen

Zinus

Zinus er en global leverandør av kabelløsninger og ladeinfrastruktur for havner og skip.

Selskapets kostnadseffektive og standardiserte lav- og høyspentteknologi gjør at redere kan slå av hjelpemotorer mens de er i havn. Dette reduserer lokal forurensning og klimagassutslipp, og hjelper kundene til å bli mer bærekraftige. De norskdesignede og -produserte systemene er enkle å installere og bruke, og er designet for å tåle tøffe værforhold og langvarig mekanisk slitasje.

Selskapet har hovedkontor og produksjonsfasiliteter på Bømlo, og eies av LOS-gruppen, DSD og Eviny Ventures.

Zinus-leveransen består av tre Shore Power Compact kabelhåndteringsenheter, som kan levere en samlet effekt på 2,5 megawatt. Det er nok til å forsyne rundt 1.250 eneboliger med strøm. Utstyret skal leveres i tredje kvartal 2022. PSW er totalleverandør av hele landstrømanlegget og har totalentreprisen for elektrifisering av havnen.Kabelhåndteringsenhetene skal primært levere lavspent landstrøm til supplyskip som forsyner offshoreinstallasjoner i Norskehavet, men kan også brukes av andre typer fartøy som anløper havnen i Sandnessjøen. Ved å benytte seg av ren elektrisitet mens de ligger i ro ved kai, reduseres fartøyenes CO-utslipp betydelig sammenlignet med om de dekker kraftbehovet ved å kjøre dieselgeneratorene om bord.– Zinus er en pioner innen effektive, robuste, pålitelige og estetisk tiltalende kabelhåndteringsanlegg, og har i dag over 120 Shore Power Compact-tromler installert i norske og utenlandske havner. Denne leveransen er enda en bekreftelse på de kvalitetene som teknologien vår tilbyr, og vi er glade for nok en gang å bli vist tillit i et marked med stadig sterkere konkurranse. At kontrakten er inngått med nettopp PSW Power & Automation, er ekstra gledelig. PSW var en av våre aller første kunder tilbake i 2018 og har fortsatt som en trofast og viktig samarbeidspartner, sier Ronny Olson, salgssjef i Zinus.Compact-serien til Zinus er spesielt utviklet for travle havner med behov for pålitelige, mindre landstrømforbindelser som raskt og brukervennlig kan betjene en rekke ulike fartøy. Hver enhet setter et lite fotavtrykk og teknologien er grundig innkapslet og sikret mot sjøvann og dårlig vær. Produktet kan leveres som faste eller mobile installasjoner, og de mobile versjonene flyttes enkelt med gaffeltruck eller en tilhørende motorisert base.