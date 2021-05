Zinus med rekordleveranse til Portugal

Med utstyr fra Zinus som del av ABBs integrerte leveranse, elektrifiserer det portugisiske fergeselskapet Transtejo S.A. tre fergeruter over Tejo-elven i Lisboa. Dette betyr utslippsfri transport for de 19 millioner passasjerene som årlig bruker disse overfartene. (Illustrasjonsfoto)

10 elektriske ferger som skal frakte passasjerer over elven Tejo i Portugals hovedstad Lisboa vil bli utstyrt med autonome ladetilkoblinger fra Zinus.



ABB AS tildelte nylig Zinus kontrakten på leveranse av totalt 20 ladetilkoblinger av typen SWC100, som skal installeres på 10 nye helelektriske passasjerferger som skal trafikkere Tejo-elven i Lisboa. Fergene bygges av Astillero Gondán-verftet for fergeselskapet Transtejo S.A., og ABB er valgt som totalintegrator av elektrisk kraftforsyning, skips- og fremdriftsautomasjon til fartøyene.



NYTT LAND PÅ REFERANSELISTEN

– Vi er både stolte og glade for at ABB har valgt Zinus som leverandør av ladetilkoblingene til denne storstilte elektrifiseringen av en viktig del av Lisboas infrastruktur. Med to helautomatiske SWC100 ladetilkoblinger på hvert fartøy, er fergene sikret hurtig og smidig tilkobling til ladestasjonene på land og effektiv lading av batteriene om bord. Dette er viktig for å ivareta regulariteten i rutene over denne trafikkerte vannveien, sier Ronny Olson, salgssjef i Zinus.



SWC100 er enheten om bord som automatisk mottar ladepluggen fra landsiden og kobler ladestrøm til batteriene mens fartøyet ligger til kai. Når fergen skal gå, frigjøres ladepluggen og heises tilbake i ladetårnet – klar for neste lading. Den automatiske inn- og utkoblingen gjøres unna i løpet av 20 sekunder, for å få lengst mulig ladetid.



Zinus skal levere ladetilkoblingene til verftet fra fjerde kvartal 2021 og utover i 2023. Det vil også bli behov for ladetårn på land, utstyr som Zinus i nær framtid også vil være med og kjempe om å få levere.



– Dette er en av vår hittil største enkeltordre for dette produktet, og vi kan også notere oss nok et land på vår globale referanseliste. At en stor og anerkjent aktør som ABB velger vår løsning er dessuten en viktig anerkjennelse av teknologien til Zinus, noe vi håper og tror vil gi oss enda flere muligheter både nasjonalt og internasjonalt i årene som kommer, sier Endre Eidsvik, administrerende direktør i Zinus.



UTSLIPPSFRIE KOLLEKTIVLØSNINGER

De 40 meter lange passasjerfergene vil ha kapasitet til å frakte opptil 540 passasjerer på tre viktige ruter som knytter Lisboa til Cacilhas, Seixal og Montijo på sørbredden av elven Tejo. De tre rutene frakter årlig rundt 19 millioner passasjerer. Fergene vil ha en servicehastighet på 16 knop og maksfart på 17 knop, og går inn tjeneste i årene 2022-2024.



Nybyggene er en del av Lisboas satsning på å akselerere innføringen av utslippsfrie kollektivtrafikkløsninger. Økt elektrifisering av transportsektoren, inkludert transport på landets indre vannveier, vil spille en nøkkelrolle i Portugal innsats for å oppnå karbonnøytralitet innen 2050.



ABB anslår at ved å bytte ut de ti dieselfergene som i dag trafikkerer Tejo med helelektriske ferger, kan det forventes en årlig utslippsreduksjon på rundt 6500 tonn CO 2 . Dette tilsvarer de årlige karbondioksidutslippene fra rundt 1400 personbiler. Det helelektriske fergeprosjektet representerer dermed et betydelig bidrag til bærekraftig skipsfart og persontransport i Lisboa.