Zinus sikrar kontrakt med Damen Sfor BC Ferries-prosjekt i Canada

Om Zinus:

Zinus er ein leiande leverandør av kabelhandteringssystem og relaterte teknologiar for den maritime industrien.

Med fokus på innovasjon og kvalitet leverer Zinus løysingar som forbetrar den operative effektiviteten og berekrafta til skip og hamner over heile verda

Om Damen Shipyards:

Damen Shipyards er eit globalt opererande selskap som designar, byggjer og leverer skip til kundar over heile verda.

Kjent for sitt handverk og innovasjon er Damen ein påliteleg partnar i skipsbyggingsindustrien.

Om BC Ferries:

BC Ferries er ein av dei største ferjeoperatørane i verda og tilbyr viktige transporttenester langs vestkysten av Canada.

Med fokus på tryggleik, pålitelegheit og kundeservice spelar BC Ferries ei nøkkelrolle i å knyte kystsamfunna saman.

Dette banebrytande Zinus-systemet vil bli installert på dei fire nye Island Class-ferjene som Damen byggjer for BC Ferries, Canadas største ferjeoperatør. Desse fartøya vil betene dei viktige rutene mellom Nanaimo og Gabriola Island, samt Campbell River og Quadra Island, noko som vil betre effektiviteten og berekrafta til desse nøkkelrutene. Zinus-systema vil sørge for effektiv og påliteleg lading for ferjene når dei opererer på elektrisk kraft.Leveransane frå Zinus vil starta i 2. kvartal 2025 og sluttførast på vårparten i -26.– Denne kontrakten representerer ein avgjerande milepåle for Zinus og vi utvidar stadig vår installerte base i Nord-Amerika. Vi er svært stolte over å ha både Damen Shipyards og BC Ferries på vår stadig veksande kundeliste. Dette partnerskapet framhevar ikkje berre vår tekniske ekspertise, men òg vårt engasjement for å levere høgkvalitets-, innovative løysingar som møter dei ulike behova til den globale maritime industrien, sier Ronny Olson, salgsdirektør for lading hos Zinus.Inkluderinga av Zinus-systema i desse nye fartøya vil hjelpe BC Ferries i å gjennomføra berekraftig og effektiv drift av ferjesambanda sine, og reflekterer den aukande vektlegginga av avanserte teknologiar innan maritim sektor. Zinus held, med sin høge grad av innovative produkt, fram med å tilby moderne løysingar som gjev reelle fordelar til våre kundar over heile verda.– Vi ser fram til å samarbeide med både Zinus og Damen Shipyards for å motta desse nye systema, og for å implementere ladeteknologien i våre operasjonar. Vi forventar at dette utstyret vil bidra til å fremje måla våre om å levere reinare og meir miljøvennlege operasjonar på Canadas vestkyst, , seier Ed Hooper, administrerande direktør for skipsbygging i BC Ferries.