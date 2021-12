Zinus-teknologi får fart på to nye ferjesamband

Zinus er en global leverandør av kabelløsninger og ladeinfrastruktur for havner og skip.

Selskapets kostnadseffektive og standardiserte lav- og høyspentteknologi gjør at redere kan slå av hjelpemotorer mens de er i havn.

Dette reduserer lokal forurensning og klimagassutslipp, og hjelper kundene til å bli mer bærekraftige.

De norskdesignede og -produserte systemene er enkle å installere og bruke, og er designet for å tåle tøffe værforhold og langvarig mekanisk slitasje.

Selskapet har hovedkontor og produksjonsfasiliteter på Bømlo, og eies av LOS-gruppen, DSD og BKK Spring.

Elektro- og automasjonsleverandøren SEAM har valgt Zinus som leverandør av ladeløsning til to ferjesamband. Kontrakten omfatter fire teleskopiske ladetårn av typen Charging Telescopic Autonomous for installasjon på fergekaiene, samt fire ladetilkoblinger som skal installeres om bord på de to ferjene som trafikkerer strekningene. Anleggene skal leveres i andre kvartal 2022.Til sammen danner ladetårn og -tilkobling et autonomt system som lader elektriske ferjer helautomatisk ved anløp. Å koble ferjene til strømforsyningen tar bare rundt 20 sekunder, og systemet kan overføre en strømstyrke på hele 4400 ampere.– Sammen med Zinus har SEAM levert anlegg til flere ferjer tidligere, og vi mener Zinus tilbyr en effektiv teknologi med god ladekapasitet. Zinus-anlegget er også veldig elegant i utseende, samtidig som fotavtrykket til ladetårnet gjør det lett å plassere og lite plasskrevende på kai. Løsningen er dessuten veldig fleksibel i forhold til installasjonshøyde, noe som er en fordel i ferjesamband med store tidevannsforskjeller, sier Karl Norheim, prosjektleder i SEAM.Til sammen har Zinus nå levert og i bestilling Charging Telescopic Autonomous-systemer til 24 ferjesamband, fordelt i flere nasjoner. Salgssjef Ronny Olson forventer at tallet vil øke betraktelig etter hvert som elektrifiseringen og dekarboniseringen av skipsfarten skyter fart i stadig flere land.– I hjemmemarkedet har vi nå alle de store norske ferjerederiene som sluttkunder. Dette viser at vi har en ladeløsning som markedet er trygg på, og denne siste kontrakten er nok en bekreftelse på tilliten kundene viser oss, sier Olson.