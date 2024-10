Zinus AS tildelt kontrakt for landstrømsenheter til Skagen havn

Om Zinus AS

Zinus AS er en ledende leverandør av landstrømløsninger, som leverer innovative og bærekraftige teknologier til havner og maritime industrier over hele verden.

Med en sterk tilstedeværelse i Danmark og andre viktige markeder, er Zinus dedikert til å støtte den globale overgangen til grønnere energi gjennom avansert landstrømsteknologi.

ZPP115 er en oppgradert versjon av den tidligere ZPP215-modellen som finnes i en rekke havner i Europa. Enheten er designet med fleksibilitet i tankene og tilbyr enkel og effektiv håndtering av landstrømskabler, tilpasset de ulike behovene til havner og skipene de betjener. De innovative funksjonene gjør integreringen sømløs, noe som gjør den til den perfekte løsningen for havner som ønsker å forbedre energieffektiviteten og støtte bærekraftige operasjoner.–Vi er begeistret over å legge til Skagen havn i vår stadig voksende liste over danske kunder. Skagen havn er et viktig knutepunkt i regionen, og betjener et bredt spekter av skip, fra fiskefartøy og lasteskip til cruiseskip. Våre ZPP115-enheter vil gi havnen en pålitelig og miljøvennlig strømløsning, som vil hjelpe dem med å redusere utslipp og skape et renere havnemiljø. Dette partnerskapet representerer nok et skritt fremover for Danmarks ambisjoner om grønnere maritime operasjoner, sier Klaus Kopelman, Sales Manager, landstrøm i Zinus AS.Skagen havn er en av Danmarks travleste og mest mangfoldige havner, og med rask vekst, har havnen fokusert på å styrke sin bærekraftsatsing. Innføringen av landstrømsteknologi er en vesentlig del av denne strategien.Havnesjefen i Skagen, Willy B. Hansen, kommenterer:– Kabelhåndteringssystemet fra Zinus AS er en viktig del av Skagen havns pilotprosjekt i Interreg North Sea-prosjektet - Green Supply Chains. Målet med pilotprosjektet er å elektrifisere pelagisk fiskelastoperasjon ved Scandic Pelagic & FF-Skagen lasteterminaler. Systemet vil gjøre det mulig for de store fartøyene å slå av dieselmotorene sine og gå over til grønn elektrisitet.Samarbeidet mellom Zinus AS og Skagen havn understreker begge parters forpliktelse til å redusere karbonavtrykket fra maritime operasjoner. Dette prosjektet er et viktig skritt fremover i Danmarks grønne omstilling, og Zinus er stolt over å være en pålitelig partner i denne reisen.