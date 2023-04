Zinus utvider til Nord-Amerika

Seaspan Ferries Corporation

Seaspan Ferries betjener forsyningskjeden på Vancouver Island med en pålitelig og kundefokusert kommersiell fergeservice.

Fergetjenesten tilbys syv dager i uken, med over 10 planlagte daglige avganger som frakter omtrent 800 semitrailere per dag mellom Lower Mainland og Vancouver Island.

Seaspan Ferries er en del av Seaspan ULC, en gruppe kanadiske selskaper som primært er involvert i skipsbygging og reparasjon, skipsassistanse, kyst- og havtransport, fergetjenester og drivstoff bunkring på vestkysten av Nord-Amerika.

Zinus

Zinus er en global leverandør av kabelløsninger og ladeinfrastruktur for havner og skip.

Selskapets kostnadseffektive og standardiserte lav- og høyspentteknologi gjør at redere kan slå av hjelpemotorer mens de er i havn.

Dette reduserer lokal forurensning og klimagassutslipp, og hjelper kundene til å bli mer bærekraftige. De norskdesignede og -produserte systemene er enkle å installere og bruke, og er designet for å tåle tøffe værforhold og langvarig mekanisk slitasje.

Selskapet har hovedkontor og produksjonsfasiliteter på Bømlo, og eies av LOS-gruppen, DSD og Eviny Ventures.

Denne milepælen markerer Zinus sin fortsatte ekspansjon av global tilstedeværelse og forpliktelse til å levere miljøvennlige og effektive løsninger for maritim industri over hele verden.– Zinus er begeistret for å ekspandere inn på det nordamerikanske markedet med denne ordren, da det markerer et lovende skritt mot en fremtid med bærekraftig og effektiv sjøtransport i regionen. Dette samarbeidet mellom Zinus og Seaspan Ferries viser potensialet for innovasjon og vekst i bransjen, da begge selskaper deler en forpliktelse til å levere miljøbevisste, cutting-edge løsninger, sier Tore Martin Svanheld, VP Sales i Zinus.Kontrakten med Seaspan Ferries inkluderer levering av tre Zinus autonome ladetilkoblinger, bestående av tre ZPP700 ladetårn som plasseres på kai og tre SWC100 ladetilkoblinger om bord i fergene. Denne avanserte teknologien vil muliggjøre rask og autonom tilkobling til landstrøm for å lette høyeffekts landstrømlading av hybridflåtens ombord energilagringssystemer.– Dette er en spesielt viktig ordre for Zinus, da vi fortsetter å utvide våre løsninger globalt. Vi er beæret over å ha blitt valgt av Seaspan for å støtte deres operasjoner i Nord-Amerika og ser frem til et varig partnerskap, sier Ronny Olson, salgsdirektør i Zinus.– Hos Seaspan Ferries er vi stolte over å være en nasjonal leder innenfor avkarbonisering av sjøtransport, og gjennom implementeringen av disse automatiserte landstrømtilkoblingssystemene, fortsetter vi å finne nye løsninger for å muliggjøre ytterligere reduksjon av utslippene fra flåten vår, sier Harly Penner, visepresident for Seaspan Ferries og Energy Transportation.Mens Zinus fortsetter å utvide seg globalt, understreker partnerskapet med Seaspan Ferries den økende etterspørselen etter bærekraftig teknologi over hele verden i den maritime sektoren. Sammen vil Zinus og Seaspan Ferries drive bransjen fremover og bane vei til en grønnere og mer effektiv fremtid for sjøtransport.