Hydroniq Coolers skal levere til tankskip

Ifølge rammeavtalen skal Hydroniq Cooler levere rørkjølere som integreres i Framos pumpesystem og brukes til å kjøle ned oljen i de hydrauliske pumpene. Framo leverer pumpesystemer til flere ulike typer tankskip.– Vi har utviklet en ny linje med rørkjølere som er mindre i diameter og mer kompakte enn tidligere. Disse passer bedre til behovene til Framo, som konstant ser på muligheten til å gjøre pumpesystemene mer kompakte ettersom mindre vekt betyr både lavere kostnader og utslipp, sier Lars Elling Gloppholm, salgssjef for ettermarked hos Hydroniq Coolers.Hydroniq Coolers har spesialisert produksjonen av varmevekslere for å muliggjøre kundetilpassede løsninger som baserer seg på standardmodeller av varmevekslere. Hydroniq Coolers tilbyr mer enn 200 standardmodeller av rørkjølere, med kjøleflater fra 0,2 til 350 kvadratmeter og diameter på mellom 139 og 711 millimeter.Framo har allerede gjort de første bestillingene under rammeavtalen, på totalt ti rørkjølere.Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille rørkjølerne på selskapets hovedanlegg på Ellingsøy utenfor Ålesund. Utstyret skal leveres til Framo Fusa som er et produksjonsanlegg for marine pumpesystemer som ligger sydøst for Bergen.– Framos lastepumpesystemer er kjent for å muliggjøre høy fartøysutnyttelse, rask lossing, effektiv stripping og mindre slop-behandling. Å bli valgt som en av Framos foretrukne leverandører av rørkjølere sier derfor noe om kvaliteten på produktene våre og leveranseevnen vår, legger Lars Elling Gloppholm til.