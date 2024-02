Kaldbakur kjøper Optimar

Om Optimar

Optimar er en global leder innen automatiserte fiskeforedlingssystemer for bruk om bord på fiskefartøy, på land og i havbruksnæringen.

Bortsett fra hovedkontor og produksjonsanlegg på Valderøya på Norges vestkyst, driver Optimar andre anlegg i Norge, USA, Spania og Romania.

Globalt har Optimar 260 ansatte med ekspertkompetanse innen salg, prosjektledelse, engineering, utvikling, produksjon og installasjon.

Ved å være i hjertet av den norske sjømatklyngen, nær kunder og samarbeidspartnere, er Optimar i frontlinjen av innovasjoner og produktutvikling til næringen.

Om Kaldbakur

Kaldbakur ehf. er et uavhengig investeringsselskap eid av familiene til de to grunnleggerne av Samherji.

I 2022 overtok selskapet eiendeler som tidligere var kjøpt opp av Samherji som ikke var en del av kjernevirksomheten.

Kaldbakurs hoveddrivkraft er å skape langsiktige verdier gjennom aktivt eierskap.

Kaldbakur har en mangefasettert aktivabase, med opprinnelse som spenner over maritime, energi-, matforedlings- og detaljhandelsindustrier, noe som reflekterer en strategisk blanding av diversifisering.

Blant investeringene er aksjer i REM Offshore AS, Hagar hf., Slippurinn Akureyri ehf., Iceland Drilling hf., Sjóvá hf. og Bergfrost p/f.

Om Haniel

Franz Haniel & Cie. GmbH forvalter en portefølje av uavhengige selskaper med mål om å skape verdier for generasjoner som en ledende formålsdrevet investor.

For tiden består Haniel-porteføljen av ti investeringer: BauWatch, BekaertDeslee, CWS Cleanrooms, CWS Fire Safety, CWS Hygiene, CWS Workwear, Emma – The Sleep Company, KMK kinderzimmer, ROVEMA og TAKKT.

I 2022 sysselsatte Haniel-gruppen 21 500 personer og omsatte for 4,2 milliarder euro.

Selskapet er 100 prosent familieeid og har vært basert i Duisburg siden det ble grunnlagt i 1756.

Optimar, med hovedkontor på Valderøya utenfor Ålesund, er verdensledende innen automatiserte fiskeforedlingssystemer til bruk om bord på fiskefartøy, på land og i akvakultur. Som et globalt selskap med avdelinger i Norge, Spania, Romania og USA, er det kjent av sine kunder i mer enn 30 land for å tilby innovativ produktutvikling og service i verdensklasse.Kaldbakur er investeringsinstrumentet for eierne av det islandske sjømatselskapet Samherji, et ledende familieeid vertikalt integrert selskap grunnlagt i 1983 som driver en flåte av fiskefartøy, fiskeforedlingsfabrikker og landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Gjennom oppkjøpet av Optimar søker Kaldbakur å styrke sitt strategiske nettverk i regionen.– Optimar er en pålitelig, langvarig partner for den globale fiskeindustrien med sterke kunderelasjoner. Vi er spente på mulighetene vårt partnerskap vil gi både til Optimar og vår bredere portefølje, sier Eiríkur S. Jóhannsson, administrerende direktør i Kaldbakur.Haniel kjøpte opp Optimar i 2017 og har siden støttet utviklingen av selskapet i et samarbeidspartnerskap.– Kaldbakur er den perfekte strategiske partneren for Optimar på dette tidspunktet og har forpliktet seg til å tilby sin dype kunnskap og dokumenterte ekspertise for å bidra til å forme selskapets fremtid ytterligere. Vi ønsker oppriktig både teamene i Optimar og Kaldbakur mye suksess i deres nye partnerskap, sier Thessa von Hülsen, investeringspartner i Haniel.CEO i Optimar Georg Saint-Denis sier i en kommentar at Optimar er svært glade for denne avtalen og føler at dette er en riktig og god eier for Optimar.– Dette er litt som å komme hjem for Optimar. Firmaene kjenner hverandre godt gjennom et langt og godt samarbeid og ser på dette som er strategisk veiskille for Optimar.