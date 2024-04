Navneseremoni for MSC World America

MSC Cruises

MSC Cruises, med hovedkontor i Genève i Sveits, er verdens tredje største cruiserederi og markedsleder i Europa, Sør-Amerika, Midtøsten og Sør-Afrika, med en sterk og voksende tilstedeværelse i Nord-Amerika og Det fjerne østen.

MSC Cruises' flåte består av 22 moderne skip med tre nye skipslanseringer i 2025, 2026 og 2027.

Rederiet opererer i mer enn 100 land og ønsker mer enn 180 ulike nasjonaliteter velkommen om bord hvert år.

MSC Cruises har forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp av klimagasser innen 2050.

– MSC World America er vårt første skip på det amerikanske markedet som drives av LNG, og er det andre skipet i vår World Class-serie av banebrytende skip i verdensklasse. Skipet er designet med den nordamerikanske gjesten i tankene, med unike restaurantkonsepter, barer og opplevelser som sømløst blander europeisk design med amerikansk komfort, sier Rubén A. Rodríguez, President MSC Cruises USA.MSC World America er nøye designet for å redusere miljøpåvirkningen. Skipet går på LNG (naturgass), og er klar for fremtidens fornybare energikilder. Landstrømtilkobling som reduserer utslippene ved at skipets motorer kan slås av i havn. Skipet bruker smart teknologi for å sikre gjestenes komfort og samtidig holde energi- og vannforbruket lavt.MSC World America blir et av de mest energieffektive cruiseskipene i verden, og overgår alle designkravene som er satt av International Maritime Organisation's Energy Efficiency Design Index (EEDI). Den nyeste generasjonen motorer vil redusere klimagassutslippene med opptil 20 prosent, samtidig som nitrogenoksidutslippene reduseres med 85 prosent og svoveldioksid- og partikkelutslippene nesten elimineres helt. Skipet kan drives med bio-LNG og syntetisk, fornybar LNG, som begge kan redusere klimagassutslippene med opptil 100 prosent.Avløpsvannet om bord behandles og konverteres til en svært høy kvalitet som overgår de globale standardene for avløpsvann og oppfyller de strengeste internasjonale IMO-standardene, inkludert den såkalte "The Baltic Standard". Fartøyet er også utstyrt med avanserte avfallshåndteringssystemer for å redusere, gjenbruke og resirkulere avfallet som genereres om bord.MSC Cruises har forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp av klimagasser innen 2050, og har allerede redusert intensiteten i skipsdriften med 33,5 prosent siden 2008, og forventer å oppnå en reduksjon på 40 prosent før IMOs mål for 2030. I tillegg til å forbedre driftseffektiviteten tar MSC Cruises i bruk ny teknologi med mål om å finne alternative metoder for ikke-karbonholdig og fornybart drivstoff. På kort sikt samarbeider MSC Cruises med drivstoffleverandører og andre partnere om bruk av bio-LNG og syntetisk fornybar LNG.Når MSC World America lanseres, vil skipet ha 22 dekk, 2614 lugarer, 40 000 kvadratmeter med førsteklasses fasiliteter, inkludert et innendørs kjøpesenter, et stort badeland, seks svømmebassenger, barneklubber og 20 restauranter og barer.