Vard får ny CEO

Cathrine Kristiseter Marti blir ny CEO i Vard. Foto: Vard.

Cathrine Kristiseter Marti blir ny CEO i Vard. Marti tiltrer stillingen 1. juni 2024.



Vards nåværende CEO, Alberto Maestrini, vil beholde sin rolle som styreleder og vil fortsatt støtte samordningen mellom Vard og Fincantieri gjennom å lede offshore- og spesialfartøyvirksomheten i italienske Fincantieri, som Vard er en del av.



LANGSIKTIG STRATEGI

Utnevnelsen av ny konsernsjef er en del av en langsiktig strategi for å styrke Vard som den ledende aktøren i sitt marked og en sentral forretningspilar i Fincantieri-konsernet. Vard-gruppen anser at Cathrine, en konsernsjef med sterk tilknytning til norsk næringsliv og solid internasjonal skipsbyggingserfaring, har de nødvendige verktøyene for å sikre kontinuitet i resultatene og samtidig gi et lø?? for videre vekst.



– Jeg er beæret og stolt over å ta over ansvaret som konsernsjef, og jeg er trygg på at sammen med de kompetente og engasjerte kollegaene i Vard vil vi fortsette å vokse som en pålitelig aktør i verftsindustrien og skape langsiktige verdier for aksjonæren, sier Cathrine Marti.



FRA ULSTEIN GROUP

Cathrine Marti kommer fra stillingen som konsernsjef i Ulstein Group og har lang bransjeerfaring fra 25 år innen maritimt relaterte næringer.



– Etter noen vanskelige år har Vard-gruppen endelig nådd en sunn forretningsposisjon. Nå er jeg veldig glad for å kunne gi roret til Cathrine for neste fase av reisen, som jeg er sikker på vil gi en enda lysere fremtid for Vard og Fincantieri, sier Alberto Maestrini.



Fincantieri og Vard ønsker å takke Alberto for den fantastiske innsatsen han har lagt ned som CEO i Vard siden 2020, og ser frem til å fortsatt dra nyte av hans eksepsjonelle erfaring i bransjen.



Vards nåværende CEO, Alberto Maestrini, vil beholde sin rolle som styreleder. Foto: Vard