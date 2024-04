Safepath blir til Norseye

Fra havovervåkingssentralen hos selskapet, som nå får nytt navn. Foto: Norseye

Norges eneste uavhengige havovervåkings- og beredskapssentral for havnæringene skifter navn til Norseye. Styret i selskapet har etter en lang og grundig prosess vedtatt navnebyttet. Det nye navnet skal reflektere selskapets kjerneoppdrag, og legge til rette for en stor internasjonal satsning.



Navnebyttet vil ikke påvirke noen av selskapets tjenester eller forpliktelser, og dagens kunder vil ikke oppleve noen negative konsekvenser som følge av endringen. Den høye kvaliteten og påliteligheten som selskapet er kjent for, skal fortsatt være grunnlaget for alt de foretar seg, men det nye navnet vil i større grad ta inn over seg det voksende behovet for god overvåkning og sikkerhet til sjøs.



− Verden er i endring, og det er også selskapet vårt. Det er enorme behov for våre tjenester, både nasjonalt og internasjonalt, og det gjør seg særlig gjeldende når den geopolitiske situasjonen har blitt radikalt forandret på få år. Havområder i Norge og hos våre nære allierte har fått et endret trusselbilde, og ikke alle med nærvær der har gode hensikter. Vi er sikre på at våre tjenester er attraktive og kan bidra til høyere sikkerhet og kontroll i flere havområder enn de norske, sier daglig leder i Norseye, Sidsel Sæterøy.



Selskapet skifter offisielt navn 5. april, men implementeringen vil gå gradvis.



SKAL SKJE SØMLØST

− Det er viktig for oss å presisere at dette skal skje så sømløst som mulig. Vi gjør derfor alt vi kan for at kundene ikke engang skal merke noe, på noe tidspunkt. Det nye navnet skal etter hvert bli synlig i all kommunikasjon, dokumenter og nettsider, men det praktiske for kunden vil ikke endre seg fra i dag, tilføyer Sæterøy.



Norseye skal ha de samme grunnverdiene de alltid har hatt, og har et overordnet mål om øke sjøsikkerheten på tvers av de ulike havnæringene. Med kunder innen både fiskeri, havbruk og energisektoren er de en aktør som utgjør en forskjell. Deres fokus er at færre skal skades eller dø mens de er på jobb på sjøen.



− Vi som jobber her, er stolte over å være et viktig nav i sjøsikkerhetstjenesten. Vi skal fortsatt jobbe for å gjøre maritim næring og de havområdene vi opererer i så trygge som mulig. Vår kompetanse, vår erfaring og ikke minst vårt inderlige ønske om å bidra til verdens viktigste næring skal være styrende for hva vi gjør, uavhengig av hva vi heter, sier Sæterøy.



Selskapet har sitt hovedkontor i Kristiansund, og har eksistert siden 2013. Fra deres døgnbemannede havovervåkings- og beredskapssentral passer de på kunder over hele verden.



HISTORISK DAG

− For oss er dette en historisk dag, og vi mener at det nye navnet reflekterer våre mål på en god måte. Vi skal ta med oss de erfaringene vi har opparbeidet oss gjennom mange år med viktig arbeid for sjøsikkerheten, samtidig som det nye navnet gir oss både noe å bygge på, men også noe å strekke oss etter. Vi er sikre på at fremtiden fortsatt skal være lys, både for oss og for de som har havet som sin arbeidsplass, avslutter Sæterøy.