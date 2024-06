Aquaship / Intership bestiller ny toppmoderne brønnbåt

Om Aquaship / Intership:

AquaShip / Intership er et akvakulturservicekonglomerat med hovedkontorer i Kristiansund og Hareid, som tilbyr et omfattende sett av maritime tjenester til verdens ledende lakseoppdrettsselskaper.

Med en flåte bestående av 40 ulike fartøy, deriblant brønnbåter, hjelpefartøy, bløggebåter, fôrbåter, servicebåter og tre nye båter under bygging, har selskapet betydelig tilstedeværelse både i Norge, Skottland, Chile, Canada og Irland.

Selskapet har som mål å være markedsledende på fiskevelferd, og tilbyr tjenester hele veien fra smolt til sortering, behandling og slakting.

Gjennom selskapets høyteknologiske flåte, utstyrt med innovative og state-of-the-art systemer, sørger AquaShip / Intership for trygg, miljøvennlig og bærekraftig behandling og transport av levende fisk.

– Denne båten blir et fantastisk tilskudd til det som allerede er en av verdens mest moderne flåter, sier Ole Peter Brandal, administrerende direktør i Aquaship / Intership.Aquaship / Intership har 700 ansatte, med virksomhet i Chile, Skottland, Irland, Canada og Norge. Selskapet har hovedkontorer i Kristiansund og på Hareid.Den nye brønnbåten, som er på 4000 kubikkmeter, blir den 41. båten til selskapet. Brønnbåten blir batteri-hybrid, med en betydelig batteripakke, og utstyres med et spesialdesignet omvendt osmose-system.– Vi ser og hører hva kundene trenger, og satser på båter som dekker både dagens og morgendagens behov. Det stilles nye og stadig høyere krav til fiskehelse, fiskevelferd og miljø- og klimautslipp. Jeg er stolt over at vi investerer i de beste brønnbåtene på markedet, som leverer på det, sier Brandal.Båten er designet av norske Salt Ship Design og bygges ved det spanske verftet Zamakona i Bilbao, som har levert to brønnbåter til Intership / Aquaship tidligere. MIL Shipping har vært tilrettelegger for kontraheringen.- Det krever svært mye kunnskap og erfaring å bygge toppmoderne brønnbåter. Vi jobber med aktører vi kjenner godt, og som vi vet leverer den beste tilgjengelige teknologien til oppdrettsbransjen på markedet. Det vil også være et stort innslag av norsk utstyr, sier Brandal.Aquaship / Intership har i mange år ledet an i utviklingen innenfor ferskvannsbehandling av lus og AGD (amøbegjellesykdom) ved bruk av omvendt osmose (RO). Selskapet har opparbeidet seg omfattende operasjonell erfaring fra ferskvannsproduksjon og ferskvannsbehandling. Den nye båten vil ha et stort omvendt osmose-anlegg med produksjonskapasitet på 10.000 kubikkmeter per døgn, samt være forberedt for kombinasjonsbehandling.– Med dette anlegget kan vi fylle båten med egenprodusert ferskvann på et halvt døgn. Behandlingen gir svært god score på alle velferdsindikatorer og fisken tar til seg fôr like etter behandling. Dette gir gevinster økonomisk, for fiskevelferden og for miljøet, sier Brandal.Den batteri-hybride teknologien sikrer optimal energieffektivisering, og redusere miljøavtrykket betydelig.– Dette er viktige fremskritt og investeringer å ta nå. Skal vi levere best mulige tjenester til kundene våre i mange år fremover, må vi kutte utslipp raskere og bedre, sier Brandal.Den nye brønnbåten er den første som blir kontrahert i bransjen, siden selskapet sist kontraherte to båter i 2022. Nylig ble det kjent at Aquaship / Intership kjøper en annen topp moderne brønnbåt, «Bjørg Pauline», av Nordlaks. Satsingen skjer etter at Aquaship / Intership slo seg sammen i desember, og fikk inn American Industrial Partners (AIP) som største eier.– Vi har en tydelig vekststrategi i Norge og internasjonalt. For oss er det både nødvendig og viktig å satse videre, for å levere det markedet trenger fremover. Da er vi avhengige av å investere i de beste båtene og den aller nyeste teknologien. Vi er svært glade for å ha eiere som gjør det mulig, sier Brandal.