111-åring ser hele tiden etter nye muligheter

Vetle J. Sverdrup sier at Buksér og Berging hele tiden ser etter nye muligheter innen shipping. Foto: Frode Rabbevåg

I godt over 100 år har Buksér og Berging operert langs norskekysten med sine røde slepebåter. Men til tross for sin tradisjonsrike virksomhet ser selskapet hele tiden etter nye muligheter. De siste årene har de blant annet utvidet virksomheten med tilbringertjeneste for losene, ambulansebåter og servicetjenester innen oppdrett.

– Vi startet i 1913 som Lekter-kompaniet og var i starten knyttet opp mot aktiviteten ved Akers Mek. Verksted i Oslo, forteller administrerende direktør Vetle J. Sverdrup.

Selskapet vokste jevnt og trutt, blant annet gjennom oppkjøp av mindre taubåtselskaper langs kysten. Aktiviteten innen olje og gass startet med slepebåttjenester ved oljeraffinerier og terminaler før Buksér og Berging også satset på større havgående slepebåter og ankerhåndterere for å betjene olje- og gassindustrien.

– I 2016 vant vi anbudet fra Kystverket om å drifte tilbringertjenesten for losene, og dermed kom et nytt segment inn i rederiet. Nå har vi 20 hurtiggående losbåter som er bygd i aluminium og som betjener hele norskekysten, sier Sverdrup.

