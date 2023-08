Aqua Nor 2023 starter neste uke

24. til 28. august er det klart for en av årets begivenheter innen havbruk, da avvikles største messe for akvakulturteknologi i Trondheim Spektrum. Messa i Trondheim har i over 40 år samlet omkring 25.000 besøkende fra opptil 80 land i lokalene på Nidarø, og er blitt et viktig internasjonalt møtested for næringen.

Arrangøren skriver selv om messa og næringen at moderne oppdrett er i dag en kunnskapsindustri med svært avansert teknologi. Dette gjelder på alle felter: innen avl, fôr og fôringsregimer, biomassemåling, konstruksjon og drift av flytende merder, nøter, sikkerhetsutstyr, brønnbåter, behandling av fisk, veterinærmedisin, vaksiner etc.

– Det aller siste innen slik teknologi blir presentert på Aqua Nor, heter det.

– Vi presenterer i år et program som peker på viktigheten av de marine ressursene og hvordan vi kan bidra til det grønne skiftet ved å utvide havbruksproduksjonen. Dette er et veldig aktuelt tema, ikke bare i Norge, men i et globalt perspektiv, sier Karl Andreas Almås, spesialrådgiver og havbruksekspert ved SINTEF Ocean og medarrangør av konferansen på Aqua Nors nettsider.

UNGE MÅLGRUPPER

Sammen med det tradisjonelle programmet med utstillere og konferanser, legges det i år opp til program for yngre målgrupper, både studenter og også ynge skoleelever.

Studenter har vært et fast og viktig innslag på messene, og er blitt et møtested der hundrevis av studenter møter frem for å se hva bransjen kan tilby dem. Det gjelder både studenter fra Trondheims egne studiesteder, men det kommer også mange tilreisende.

For å møte denne gruppen blir det i samarbeid med Stiftelsen Nor-Fishing sammen med NCE Aquatech Cluster og Brohode Havbruk 2050 tilrettelagt for Aqua Nor Student Camp. Her vil 25 engasjerte studenter (5 grupper av 5 studenter) fra ulike utdanningsinstitusjoner og studieretninger med interesse for havbruk møtes. De plukkes ut basert på studieretning og motivasjon, og tanken er at gjennom Aqua Nor Student Camp skal de gjennom gruppearbeid få innblikk i relevante problemstillinger fra næringen, og bruke sin faglige bakgrunn og interesse til samarbeid og problemløsing.

Det overordnede temaet er “Grøn fremtid for blå mat”, og gruppene får anledning til å presentere sin resultater under åpningen av studentdagen, som er 23. august. Resultatene blir bedømt av en jury som kårer en vinner basert på et sett av kriterier.

OGSÅ SKOLEKLASSER

Imidlertid går man denne gangen enda lavere ned i årsklassene, og skoleklasser fra barne- og ungdomsskoler er invitert for å komme nærmere det marine miljøet og møte mulighetene som finnes i det blå havrommet.

Arrangementet er gratis, og er primært tilpasset 3.–7.-klasse, men det blir også mulighet for ungdomsskoleklasser å delta. Programmet skal ta for seg både oppdrettsaktiviteten i seg selv, og også den lange veien for fisken fra havet frem til matbordet.

Aqua Nor Youth skal også presentere forskjellige løsninger på problemstillingene vi står overfor når vi skal øke matvareproduksjonen på en miljøvennlig og bærekraftig måte. I år er det ekstra oppmerksomhet omkring teknologi, helse og bærekraft.

Les mer om Aqua Nor i MM 08-2023 i salg fra 17. august.

Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge og Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå! Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.