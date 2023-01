Årets messehøydepunkter

I år som i fjor, Nor-Shipping på Lillestrøm utenfor Oslo blir ett av høydepunktene når det gjelder store internasjonale messer. Når messen arrangeres to år på rad er det for å komme ajour igjen etter covid pandemien og ikke arrangere den samme år som SMM i Hamburg som regnes som verdens største maritime messe.

Når Nor-Shipping går av stabelen i starten av juni, er den klart størst av de maritime messene i 2023. På messen i 2022 kom det 29.000 besøkende fra 83 land i en periode som fortsatt var preget av covid og der det var få deltakere fra land utenfor Europa. Derfor er forventningene til årets messe i juni en god del høyere.

HVEM FÅR PRISEN I ÅR?

Under Nor-Shipping blir det delt ut flere priser, blant annet Nor-Shipping den prestisjetunge Next Generation Ship Award som Havila Capella tilhørende Havila Kystruten vant i fjor. Det er nå åpent for påmelding til denne prisen der Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør i DNV er prispresident.

– Next Generation Ship Award er alltid et Nor-Shipping-høydepunkt, sier Per Martin Tanggaard, Nor-Shipping-direktør for eksterne relasjoner.

– Det er spesielt fordi alle fra den maritime industrien kan nominere prosjekter, og skaper en bredde av eksepsjonelle fartøyer som av en eller annen grunn virkelig har fanget oppmerksomheten til observatører og beslutningstakere, legger han til.

