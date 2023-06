Berge Rederi er kjempefornøyd med Sletringen

I disse dager regner Berge Rederi på Hitra i Trøndelag å tegne kontrakt på nok et nytt bulkfartøy ved Dayang Shipbuilding i Kina. Målet er å bygge en ny båt i året for det ekspansive familierederiet som fikk sitt første nybygg levert fra Kina i 2021.

– Vi er kjempefornøyde med Sletringen som vi fikk levert i desember 2021. Den har fungert veldig bra uten særlig problemer, noe som er en av grunnene til at vi har bestilt to til av samme design ved samme verft og regner med å skrive kontrakt på den fjerde innen kort tid, forteller Magne Berge som er ansvarlig for operasjonsaktivitetene i rederiet.

Med de båtene som er i bestilling teller flåten til Berge Rederi nå ti fartøy, alle bulkskip i størrelsen fra 3800 dødvekttonn til 8500 dødvekttonn for de siste nybyggene.

MILJØGEVINST

– De nye båtene er svært gunstige både miljømessig og når det gjelder driftsøkonomi, fortsetter Berge. Vi bruker samme dieselmengde når vi frakter en last på 8200 tonn med den nye som når vi frakter 3500 tonn med den minste og har også samme antall mannskap om bord. Det er klart at det gir vesentlig mindre utslipp per tonn last og langt lavere drivstoffutgifter.

– Dere har valgt å bygge i Kina, hvorfor ikke bygge skipene nærmere og støtte verftsindustrien i Norge eller i alle fall i Europa?

– Det handler rett og slett om pris. Vi sjekket litt i Europa, men verftene der var ikke konkurransedyktige, og prisene ved norske verft er enda høyere. Men selv om vi bygger i Kina er det mye avansert europeisk utstyr om bord, forklarer han.

BATTERIPAKKE

De nye bulkskipene til rederiet er designet av Marine Design and Consulting i Knarrevik utenfor Bergen og har en helt annen type skrog og motorer enn de eldre skipene i flåten. De er også utstyrte med en batteripakke og har elektrisk gravemaskin til losseoperasjoner slik at de kan operere utslippsfrie i havneområdene.

– Det stilles mer og mer krav til båtene vi bruker fra kundene. Det er ofte krav til maksimalt 28 års alder på fartøyene og krav til maksimale utslipp. Flere og flere kunder krever at vi leverer miljøregnskap der vi spesifiserer utslipp av miljøskadelige gasser og forbruk av diesel.

– Både disse kravene og krav fra myndighetene gjør at det kreves mer av oss som rederi, skyter Øivind Berge inn. Han er bror til Magne, har bakgrunn som skipper og er med i ledelsen av familierederiet som mannskapssjef.

