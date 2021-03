Broodstock har investert 500 mill. i sjømat

– Vi er overbeviste om at sjømatsektoren er en fremtidsnæring som vil vokse i årene fremover. Det blir stadig flere konsumenter som ønsker å kjøpe denne type mat, og sjømat er en god måte å skaffe proteiner på til en voksende befolkning.

Dette hevder managing partner Jan Erik Løvik i investeringsselskapet Broodstock Capital overfor Maritimt Magasin. Selskapet med base i Molde har investert tungt i flere større og mellomstore leverandørbedrifter til sjømatsektoren, og er nå kontrollert av Andresen-familien sitt selskap Ferd med over 90 prosent eierandel.

– Da Broodstock ble startet for knappe fem år siden så vi at det var begrensede muligheter til å investere i utstyrsleverandører på børs, mens det var mange rene sjømatbedrifter å gå inn i. Sjømat er en megatrend med et stort utviklingspotensial også for utstyrleverandørene, så målet vårt var å skape muligheter for investorer som ville inn i sektoren, forklarer Løvik.

KJENTE BRANSJESELSKAPER

Investorene bak Broodstock har endret seg i løpet av disse årene, og nå er altså Ferd dominerende eier sammen med blant andre de ansatte. 500 millioner har de skutt inn i leverandørsektoren med blant annet store oppkjøp i kjente bransjeselskaper som Åkerblå, Billund Aquaculture og Maritech.

– Vi investerer i alle typer selskaper som er leverandører av utstyr og tjenester til akvakultur og fiskeri. Først og fremst ser vi etter selskaper som har bevist at de har livets rett og har en omsetning på minst 50 millioner kroner og oppover og først og fremst selskaper som er baserte i Norden. Rene oppstartsselskaper er ikke så interessante for oss, sier Jan Erik Løvik.

Brodstock bygger en grunnstamme på større selskaper som de går inn i, og så bidrar de til at disse selskapene kjøper opp litt mindre selskaper som gir vekst og utvikling til de store. Selskaper som Åkerblå og Maritech har kjøpt opp en rekke mindre selskaper de siste par årene med hjelp av Broodstock.



