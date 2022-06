Bygger Hydra i Tyrkia

Nordlaks sitt neste store utviklingsprosjekt for oppdrett av laks, Hydra, har nådd en stor milepæl med signering av en avtale med verftsgruppen Gemak om bygging av produksjonstanken.

– Jeg er glad for at vi nå har en klar plan for fremdrift og bygging av Hydra. Dette er naturligvis en viktig beslutning og en stor milepæl i utviklingsprosjektet. Vi gikk ut bredt både nasjonalt og internasjonalt i anbudsprosessen, og vi er trygge på at Gemak er rett partner for å realisere Hydra-prosjektet, sier Inge Berg som er direktør for prosjektutvikling i Nordlaks i en pressemelding.

Gemak er en større tyrkisk verftsgruppe med hovedaktiviteten i byen Yalova. Området er kjent for Nordlaks da begge selskapets nye brønnbåter ble bygget av et annet verft i det samme området.

LOKALT SAMARBEID

Fremdriftsplanen er at stålkuttingen tar til ved verftet i sommer, og at Hydra skal være klar for transport til Norge i første kvartal 2024. Verftet tar nå fatt på detaljplanlegging av byggingen, og vil i denne fasen støttes av NSK Ship Design AS i Harstad som i samarbeid med Nordlaks i Vesterålen har gjennomført prosjekteringen av Hydra-designet så lant.

– Dette er en merkedag også for NSK Ship Design. Vi er stolt av å samarbeide med Nordlaks om enda et innovativt havbrukskonsept som også bidrar til utvikling av havbruksnæringen. Prosjektet tilfører oss flere titusen timer ingeniør- og designarbeid og har også bidratt til at NSK Ship Design har endret karakter fra å være en ren skipsdesigner. Akvakultur er nå en betydelig del av vår aktivitet og er et nytt fagfelt som åpner helt nye muligheter for oss. Dette prosjektet er med på å bevise at vi har klart å skape et sterkt miljø for utvikling av havbruksteknologi i vår region, sier daglig leder Mats Nygaard Johnsen i NSK Ship Design.



