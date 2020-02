Color Line tar over godset

Oslo: Godsmengden med Color Line sitt rene frakteskip, Color Carrier, øker jevnt fra måned til måned. Ett år etter at skipet ble satt i trafikk mellom Oslo og Kiel ser det nye ruteopplegget ut til å være en suksess.

– Det var i 2017 og 2018 vi begynte å diskutere å utvide fraktkapasiteten vår. Transportbehovet fra kontinentet og til Norge har vært økende, og de ordinære passasjerferjene våre går fulle store deler av året, forteller salgs- og markedssjef cargo, Trond Tønjum, i Color Line.

I 2018 besluttet rederiet å satse på et eget ro-ro skip som skulle trafikkere Oslo-Kiel i tillegg til de to store cruiseferjene som går på denne strekningen. Valget falt på et skip på 12.400 bruttotonn, bygd i 1998 ved Fosen Yard og som har seilt for Finncarrier i Østersjøen. Lastekapasiteten er 1750 kjørebanemeter, og etter at Color Line kjøpte fartøyet ble det oppgradert med blant annet scrubber for eksosrensing.

PLASS TIL MER

– Vi har fått et solid og funksjonelt fartøy som også er isforsterket og som fungerer godt på denne ruta. Ett år etter at skipet startet opp i januar i fjor er vi godt fornøyde både med regulariteten og med den økende godsmengden, selv om vi fortsatt har plass til mer last, sier Tønjum.

Han forteller at målet først og fremst ikke har vært å ta last fra de eksisterende ferjene til Color Line, men å komme inn i nye markeder og få gods over fra veitransport og til sjøtransport.

– Markedet er stort. Årlig går det tusenvis av trailere via Sverige til og fra kontinentet fra Norge. Myndighetene både i Norge og Sverige ønsker å redusere denne veitrafikken og den store miljøbelastningen som den utgjør. Oppgaven vår er å få vareeierne til å tenke nytt og fortelle de at det finnes alternativer, påpeker Trond Tønjum.

