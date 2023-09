Danfish 2023 - "Fiskernes egen messe"

“Fiskernes egen messe” er måten den danske fiskerimessen DanFish presenterer seg selv på. Messen arrangeres i Ålborg annethvert år, og i år er det 10. til 12. oktober som er datoene verd å merke seg. For på mange måter er DanFish annerledes enn andre messer av denne typen; mange norske utstillere og også besøkende har oppdaget at her møter man ofte et noe annet utvalg av utstillere.

På DanFish møter man naturligvis de “vanlige” utstillerne man kjenner fra norske messer; norske, skandinaviske og europeiske og naturligvis danske. Men i tillegg setter noen også pris på andre innslag, og man finner mange utstillere fra Færøyane, Island, Grønland, Irland og andre steder man ikke møter så ofte. I tillegg til å se hva disse kan tilby, er de også interessert i å komme i kontakt med mulige norske kunder og samarbeidspartnere.

Og disse landene er også godt representert blant de besøkende.

28. GANG

I år er det 28. gangen DanFish åpner dørene, i 1974 ønsket man for første gang velkommen til det som ble lansert som “Fiskernes egen utstilling”. Valget av Ålborg som sted er ikke tilfeldig, byen i Nordjylland er det geografiske sentrum for over halvparten av fiskerne som er registrert i Danmark.

Fra starten var messen et rent lokalt arrangement. Men i 1993 startet et samarbeid med det danske utenriksdepartementet om å involvere ambassader og konsulater omkring i verden for å trekke til seg utenlandske besøkende.

Tre år etter ble dette intensivert ved at man endret navn til DanFish International, og man fikk også støtte til markedsføring.

