eSea Group vil rydde havbunnen med Promek-båt

eSea Group i Kristiansund er klare til å satse sterkt på verdensbasis med rydding av forurenset sjøbunn. Et helt nytt verktøy, en såkalt ROTC er ferdig utviklet, og et nytt skreddersydd katamaranfartøy er prosjektert i samarbeid med verftet Promek på Smøla.

– Vi har en opsjon og plass i køen hos Promek, og blir finansieringen klar kan vi ha båten ferdig til bruk i mai 2023, forteller Frank I. Ellingsen, daglig leder i eSea-selskapet Ocean Front.

eSea Group som består av tre selskaper med base i Kristiansund markedsfører nå konseptet Natural Seabed over hele verden. Selskapet ønsker å bli en tung aktør innen opprydding av forurenset sjøbunn og mener de har de rette verktøyene på plass.

STORT PROBLEM

– Det forsvinner 15 tonn plast i havet hvert eneste minutt på verdensbasis, og av alt søppel i havet viser undersøkelser at 94 prosent synker ned på havbunnen. Dette er et betydelig forurensingsproblem som verdenssamfunnet nå ønsker å ta tak i mange steder, påpeker Ellingsen.

Gründer og daglig leder i eSea Group, Magnus Stranden, sier at de har arbeidet i fire-fem år med å utvikle verktøy og konsept til satsingen Natural Seabed.

– Vi tar i bruk teknologi fra offshorebransjen og har utviklet en effektiv løsning som er sikrere og billigere enn de gamle metodene med bruk av dykkere, forteller han.

AVANSERT TEKNOLOGI

Når eSea skal renske et område for søppel kartlegger de først havbunnen med hjelp av sonar og ekkolodd. Maskinlæring brukes til å finne ut hvilken type avfall som finnes i området for å kunne gjøre en mest mulig effektiv jobb. Den egenutviklede ROTCen, et undervannsredskap der det kan skiftes mellom ulike verktøy etter behov, plukker opp søppelet og kan også støvsuge bort mudder og annet fra området.

– Vi har prototypen ferdig, men trenger flere investorer for å kunne skalere opp virksomheten, bygge båten og kunne gå ut på verdensmarkedet med løsningen vår, sier Magnus Stranden.

ROTCen og de andre teknologiske løsningene selskapet har utviklet kan flyttes rundt og plasseres i hvilken som helst slags båt, men med den skreddersydde katamaranen som er utviklet i samarbeid med Promek på Smøla blir det et svært effektivt arbeidsredskap for rydding av havbunn.



Les mer om den spesialkonstruerte båten i MM 01-2022 i salg fra 5. januar.

Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge og Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå! Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.