Ett problem går igjen for utstyrsleverandørene

Norclean leverer produkter innen overflatebehandling, rengjøring og filtrering for industrien. På bildet Heidi Finnøy med et utvalg av bedriftens produkter. Foto: Norclean

Utstyrsleverandører av ulike kategorier er en viktig, men sammensatt del av den maritime næringen. Kommentarer Maritimt Magasin har hentet inn fra et utvalg bedrifter i denne bransjen, samme med opplysninger fra analyseselskapet Menon Economics årlige verdiskapingsrapporter viser at det jevnt over går bra i næringen. Men det synes også som om ett av problemene man opplever og går igjen for flere, er at det kan være vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft.

Også i år har vi bedt et utvalg bedrifter forteller hvordan de opplever situasjonen nå. Det er riktignok et mindre og begrenset utvalg, men det er også bedrifter fra ulike deler av dette store markedet.

Et hovedinntrykk er at det fortsatt er god vekt og optimisme, og dette inntrykket er forsterket også i år. Men det er også noe som bekymrer, både økte priser, høye renter, selv om det kan virke som leveringsproblemene man så i etterkant av koronaen er løst.

De største problemene, noe som går igjen fra mange, er likevel tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Det varierer naturlig nok ut fra hva man tilbyr, men i likhet med inntrykket fra tidligere opplegg for andre deler av den maritime bransjen er det neppe tvil om at dette er noe som bekymrer.

Like alvorlig er det kanskje at dette ikke er noe som er begrenset til den maritime næringen. En rekke andre bransjer opplever det samme, for eksempel kan både entreprenør- og byggenæringen, helsevesenet, transportselskaper og andre nevnes.

