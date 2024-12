Fra månelanding til ferjer

Det virker unektelig imponerende når et lite firma med kontor i Trondheim på sin liste over prosjekter kan fortelle om oppdrag som spenner fra bistand til et prosjekt for å utvikle navigasjonsløsninger for nøyaktige månelandinger til å være med på å utvikle autonome utslippsfrie ferjer som skal operere mellom Lavik og Oppedal i Sognefjorden.

Arne Kjørsvik er administrerende direktør i SentiSystems. Vi møtte ham på kontoret på Nyhavna i Trondheim, der tre ansatte sammen med tre på deltid og en del konsulenter arbeider med å utvikle avanserte løsninger innen sanntids sensordatabehandling.

SPINN-OFF FRA NTNU

Selskapet beskriver seg selv som et spinn-off-selskap fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og springer ut av det innovative miljøet ved NTNUs Institutt for teknisk kybernetikk, med lang erfaring med innovasjoner.

Kjerneoppfinnelsen som er utviklet etter omkring 10 årsverk med forskning og utvikling med kontinuerlig testing, optimalisering og eksperimentering i felttester har fått betegnelsen SentiBoard.

SentiBoard er et kretskort som muliggjør høypresisjons tidssynkronisering av data fra forskjellige sensorer, for eksempel bildebehandling, bevegelse, posisjon og hastighet, med nano- til mikrosekundnøyaktighet. Systemet er ikke bundet til noen sensorprodusent, så en miks-og-match-løsning er enkel, heter det.

Enkelt forklart betyr det at man har et kjerneprodukt som kan tilpasses og integreres i mange løsninger, og for en lang rekke ulike formål.

Les mer i MM 12-2024 i salg fra 12. desember.





Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge og Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå!



Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.