Fra offshore til avlusning

Eines AS på Smøla har kjøpt forsyningsfartøyet Gardwill og bygger det om til Norges nest største avlusingsfartøy. Med et FLS-anlegg fra Flatsetsund Engineering om bord lover de grønn avlusing med stor kapasitet.

Den ombygde offshorebåten får nå navnet Smøla Viking og har den senere tiden lagt ved Vard Langsten for ombygging. Den skal etter planen være ferdig fra verftet i løpet av oktober og går da rett inn på en langtidsavtale med seks ulike oppdrettsselskaper i Nordland for avlusingstjenester. Båten vil dermed det meste av tiden operere i Lofoten og Vesterålen.

BÅT NUMMER TO

– Dette blir vår andre båt og vi satser videre innen service for havbruksbransjen med dette fartøyet som representerer et meget stort løft for vårt firma, sier daglig leder Jan Eirik Nordseth i Eines AS.

På dekk blir det et avluser-anlegg av typen FLS, også omtalt som grønn avlusing eller spa behandling uten kjemikalier og med lavt energibruk, og ikke minst skånsomt for laksen.

– Flere og flere etterspør avlusingsmetoder som fisken tåler. I dag brukes det flere andre metoder som medfører lidelse for fisken og tap. Med den kapasiteten vi nå får kommer vi til å håndtere noe av oppdretternes etterspørsel etter bedre løsninger i markedet. Det er forunderlig at ikke flere rederier og serviceselskap ønsker å møte behovet for å sikre bedre fiskevelferd og minimere fiskedødelighet. Vi er glade for å tilby en metode som veterinærer og våre kunder går god for, sier Nordseth

Les mer i MM 09-2020 i salg fra 17. september.

Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge og Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå! Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.