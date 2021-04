Fremdeles tøffe tider for verftene

Green Yard kleven har oppdrag med ombygginger i tillegg til et nybyggingsprosjekt. Her er det Nordbas som blir oppgradert. Foto: Green Yard Kleven

Maritimt Magasin har nettopp foretatt sin årlige spørrerunde, for å få en oversikt over stoda hos norske verft.

Vi har i mange år bragt en grundig oversikt over ordresituasjonen ved skipsverftene i Norge. Responsen har vært god, selv etter offshorenedturen for noen år tilbake. Dette nye tilbakeslaget har gjort at flere verft er litt mer forsiktige med hva de går ut med i mediene, naturlig nok. Men også i år har vi fått inn tilbakemeldinger, som vi vil presentere på de neste sidene av bladet.

FRA VONDT TIL VERRE

I verftsundersøkelsen vår fra 2019 kan vi se at pilene så vidt pekte oppover, og at optimismen fremover var god. Nullutslippsfartøy, cruiseskip, fiskerirelaterte fartøy og forsknings- og ekspedisjonsskip var med på å spre en viss positivitet ved inngangen av 2020. Man var i ferd med å reise seg igjen etter oljekrisen i 2014. De største kanonene var inne i en omstillingsprosess, til nye segmenter og kundegrupper. Men så kom en ny krise.

GRØNN OPPGRADERING

Menon Economics publiserte i vinter sin rapport “Maritim verdiskapingsrapport 2021”, laget på vegne av Maritimt Forum. Ifølge tallene fra rapporten falt både omsetning og verdiskaping for de maritime næringene med i underkant av 10 prosent i 2020. Samtidig faller sysselsettingen. Det vil fremdeles være tøffe tider for verftene og den maritime næringen i Norge, men om man kommer seg over denne kneika også, kan det være lys i enden. Både Maritimt Forum og Maritim Bransjeforening nevner den grønne oppgraderingen av offshoreflåten, ombygging av andre skip og bygging av nye militære fartøy som grunner til håp.

POSITIVE SVAR

For verftene som har størst fokus på sjarker og andre fiskerirelaterte fartøy samt de som jobber med arbeids- og servicekatamaraner, er situasjonen langt lysere. Verftene som har svart på vår undersøkelse, virker positive med tanke på ordresituasjon både nå og i fremtiden. Det er blant annet et aktivt marked for servicebåter innen oppdrettsnæringen, der flere verft melder om stor etterspørsel. Også innen brønnbåt-segmentet er det mye som rører seg. En daglig leder i et verft som leverer sjarker, sier rett ut at utsikten til nye ordrer ser veldig bra ut. Så selv i en verdensomspennende dramatisk situasjon, er det flere norske verft som går godt.



