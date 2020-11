Fusjon gir vekst for Brunvoll Volda

Volda: Snart tre år er gått siden thrusterprodusenten Brunvoll kjøpte Scana Propulsion med datterselskapene Scana Volda og Scana Mar-El. Oppkjøpet til 84 millioner kroner har vært en god match for alle parter og har gitt kraftig vekst i Volda og gjort Brunvoll-konsernet til en totalleverandør innen flere segment.

– I Volda økte vi omsetningen fra 300 millioner i 2018 til 400 millioner i 2019, og så langt ser det bra ut for 2020 også selv om koronapandemien skaper utfordringer for oss, spesielt med tanke på begrensinger for reiseaktivitet og gjennomføring av salgs- og serviceoppdrag. Ordreinngangen er god, vi har mye som skal produseres i 2021, men har plass til mer. Pandemien skaper usikkerhet for omfanget av nye kontraheringer over hele verden, som er spådd å ende på et rekordlavt nivå. Dette påvirker selvsagt også Brunvoll, så det gjelder å finne markedsnisjene med god aktivitet innen både nybygging og service.

Dette sier administrerende direktør Hallvard Pettersen ved Brunvoll Volda AS. Vi sitter sammen med ham og markedsdirektør Kirsti Gjørvad i selskapets fabrikkanlegg midt i Volda sentrum. Her har det vært maritim produksjon helt siden 1913 da Voldens Mek. Verksted ble etablert, året etter at Brødr. Brunvoll Motorfabrikk ble startet i Molde.

