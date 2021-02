Global Mercy – Verdens største sivile sykehusskip

Global Mercy er snart klart for seiling. Alle foto: Mercy Ships

Byggingen av verdens største sivile sykehusskip, Global Mercy, som eies av hjelpeorganisasjonen Mercy Ships, er nå i sin sluttfase. Sykehusskipet ventes å ankomme Europa i løpet av våren. Innredningen av sykehuset med tilhørende medisinsk utstyr skal utføres i Antwerpen, Belgia.

Under det flere måneder lange oppholdet i Belgia kommer også deler av Mercy Ships mannskap av frivillige til å mønstre på. Deretter seiler sykehusskipet til Rotterdam, Nederland på et to ukers besøk. Fra Rotterdam legger Global Mercy ut på sin jomfrutur til første feltoppdrag i Afrika.

ET UNIKT SKIP

Mercy Ships planlegger å vise sykehusskipet mens Global Mercy ligger til kai i Rotterdam. Støttespillere, partnere, fremtidige frivillige, media og venner av Mercy Ships fra hele verden får mulighet til å se og besøke sykehusskipet, med forbehold om gjeldende koronatiltak.

– Global Mercy er et unikt skip, sier Roger Vassnes, nasjonal leder for Mercy Ships Norge. Det er et komplett sykehusskip utstyrt med moderne teknologi og spesialtilpassede instrumenter. Det utruster oss til å gi helsehjelp av høyeste kvalitet blant noen av verdens fattigste. Samtidig gir det våre frivillige en ypperlig anledning til å tjenestegjøre med sine ferdigheter og få en helt spesiell erfaring.

– Det er en stor glede å kunne ønske Global Mercy velkommen til Rotterdam, sier Jan van den Bosch, styreformann i Mercy Ships Nederland og nestformann i organisasjonens internasjonale styre. Vi har sett frem til dette spesielle øyeblikket i flere år nå, og vi håper det kan gi tusener av mennesker muligheten til å oppleve Mercy Ships på nært hold. Men jeg har enda større forventninger til alt sykehusskipet kommer til å utrette – antall operasjoner, trening av lokalt afrikansk helsepersonell og tannlegebehandlinger. Det vi kan tilby av helsetjenester årlig, blir mer enn doblet med Global Mercy.

