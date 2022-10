God aktivtivet, men krevende å skaffe fagfolk

Utstyrsindustrien er en viktig del av den maritime næringen, og ved siden av både å skape store verdier og levere kvalitetsutstyr til både norske og internasjonale kunder betyr de mange bedriftene svært mye for bosetning og sysselsetting i hele landet, ikke bare langs kysten.

Også i år har Maritimt Magasin spurt et stort antall bedrifter om hvordan situasjonen er, og gjennomgående er svarene vi har fått oppløftende. De forteller om optimisme, vekst og god tro på fremtiden.

Imidlertid er det verd å merke seg at også denne næringen merker at det er et stramt arbeidsmarked, men mange sier at det er krevende å skaffe kvalifiserte fagfolk. Enkelte sier endog at de er avhengig av å kunne rekruttere for å fortsette den gode veksten de er inne i.

Et annet forhold som påvirker er den usikre og krevende tiden vi er inne i, med høye energipriser, problemer i leveringskjedene og krig i Europa. Spesielt merker noen at det er blitt økte leveringstider, det som før tok noen uker å få levert kan nå ta opp til et år, forteller en.

